كشف مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تقديم نحو 10 آلاف جلسة علاج طبيعي تأهيلياً لكبار المواطنين منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي.

كشف مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله التابع ل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تقديم نحو 10 آلاف جلسة علاج طبيعي وتأهيل ل كبار المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي.

ويُعد هذا الرقم شبه متطابق مع إجمالي عدد الجلسات التي شملها التقرير الكامل لعام 2025 والبالغ 10321 جلسة، مما يعكس تسارعاً واضحاً في وتيرة تقديم الخدمات التأهيلية المتخصصة لهذه الفئة المستهدفة.

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تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة

تسعى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال هذه الأرقام إلى تعزيز القدرات الوظيفية والحركية لكبار المواطنين، مع التركيز بشكل أساسي على دعم استقلالية المرضى وتحسين جودة حياتهم بشكل عام ومستدام.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة أن خدمات التأهيل تمثل مكوناً أساسياً وأصيلاً في نموذج الرعاية المتكاملة الذي تتبناه المؤسسة بنشاط.

ويضيف الدكتور عصام الزرعوني أن هذه الخدمات لها دور مباشر وقوي في دعم عملية التعافي للمرضى، والحفاظ على قدراتهم الوظيفية، وتعزيز استقلاليتهم اليومية، بما يساهم في رفع كفاءة المخرجات الصحية بشكل ملحوظ.

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وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله أن تطور خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في المستشفى يستند إلى نموذج راسخ يضع الاحتياج السريري للمريض في صميم تخطيط الخدمة المقدمة له.

ويجمع هذا النموذج بين التقييم المتخصص والتدخل التأهيلي الفعّال والمتابعة المستمرة ضمن مسار علاجي متكامل يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة لكل حالة.

نمو لافت في أعداد المستفيدين والجلسات

تظهر مؤشرات الأعوام الثلاثة الأخيرة نمواً لافتاً جداً في حجم الخدمة المقدمة، إذ ارتفع عدد كبار المواطنين المستفيدين من 1384 مستفيداً في عام 2024 إلى 1576 مستفيداً في عام 2025.

ومثل هذا الارتفاع في عدد المستفيدين نسبة نمو تقارب 14%، فيما ارتفع عدد الجلسات العلاجية من 7450 جلسة في 2024 إلى 10321 جلسة في 2025، بنسبة تجاوزت 38%.

وتعكس هذه الأرقام توسعاً واضحاً في نطاق الاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية المتخصصة في المستشفى، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في الاحتياجات الصحية لكبار السن.

يعتمد مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدallah نهجاً سريرياً متكاملاً ودقيقاً في تحديد البرامج التأهيلية المناسبة لكل مريض، حيث يخضع المريض لتقييم شامل من اختصاصي العلاج الطبيعي بالتنسيق التام مع الطبيب المعالج.

سرعة الوصول للرعاية الطبية والتخصص

وتبلغ متوسط الفترة للحصول على الموعد الأول للعلاج الطبيعي في المستشفى نحو 10 أيام عمل من تاريخ التحويل الرسمي من الطبيب المعالج، لضمان سرعة التدخل العلاجي.

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وتتم جدولة الجلسات اللاحقة بصورة منتظمة وفق الخطة العلاجية المحددة والحالة السريرية الدقيقة للمريض، كما يعتمد القسم نظام فرز سريري متطور لترتيب الأولويات.

ويتم تحديد هذه الأولويات وفق درجة الحاجة الطبية وتأثير توقيت التدخل التأهيلي في النتائج العلاجية، بما يضمن إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي بدء التأهيل بصورة أسرع.

وتشمل هذه الحالات المستعجلة ما بعد العمليات الجراحية الحادة، والجلطات الدماغية، والإصابات العضلية الهيكلية المعقدة التي تتطلب جلستين أو أكثر أسبوعياً.

مستقبل الخدمات العلاجية والتقنيات الحديثة

وشهدت خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في المستشفى خلال الفترة الماضية تطويراً شاملاً وعبرياً شمل تعزيز خدمات المرضى المنومين وتوسيع نطاق الرعاية التأهيلية لمرضى العناية المركزة.

واستمر التطوير في تحديث البرامج التأهيلية وفقاً لأحدث الممارسات السريرية المعتمدة عالمياً، إلى جانب تعزيز التكامل بين الفرق الطبية والتأهيلية وتطوير مسارات الحجز والمتابعة.

ويتواصل العمل على مواصلة تطوير منظومة العلاج الطبيعي والتأهيل من خلال تقييم الاحتياجات التشغيلية بصورة دورية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الخدمات.

كما يستمر تطوير البرامج العلاجية وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الرعاية التأهيلية المبكرة للمرضى المنومين ومرضى العناية المركزة، بما يدعم جودة المخرجات العلاجية.