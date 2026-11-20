إطلاق فريق عيد الاتحاد 55 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة وطنية للمدارس، تشجع الطلاب على إبداع مبادرات مستدامة تعزز الهوية الوطنية والقيم الانتمائية.

أعلن فريق عيد الاتحاد الـ55، بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم ، وبدعم رسمي من مؤسسة " ذا كلايمت ترايب"، عن إطلاق مسابقة وطنية شاملة تستهدف المدارس الحكومية والخاصة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية تحت الشعار الرسمي "انتماء وولاء"، وتهدف بوضوح إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة والاحتفاء بالانجاز الوطني من خلال أنشطة إبداعية وممارسات مستدامة، تجسد بعمق قيم الوحدة والانتماء لدى الأجيال الناشئة.

إطلاق المسابقة الوطنية المدرسية

تُعد هذه المسابقة جزءاً لا يتجزأ من حملة "احتفالنا، نصنعه معاً" الأوسع نطاقاً، والتي تتماشى تماماً مع مبادرة "أحب هذا الوطن" التي أطلقتها مؤسسة "ذا كلايمت ترايب". تهدف هذه الحركة إلى تحفيز مختلف مجتمعات دولة الإمارات على اختيار مواد احتفالية صديقة للبيئة ومستدامة، بدلاً من الاعتماد على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تشكل تهديداً بيئياً ملموساً.

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تعزيز المناهج والقيم الوطنية

أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعزز قيم الاتحاد والهوية الوطنية والانتماء في نفوس الطلبة من خلال نهج تربوي ممنهج. يربط هذا النهج بين ما يتعلمونه أكاديمياً وبين ممارسات وتجارب حياتية يعيشونها داخل بيئة المدرسة، بما يسهم بشكل مباشر في ترسيخ قيم الاتحاد لدى الطلبة وتعزيز فهمهم العميق لتاريخهم ومستقبلهم.

وأوضحت آل صالح أن الميثاق الوطني للتعليم، الذي تم إطلاقه منذ بداية العام الدراسي، جاء ليؤكد بشكل قاطع مكانة هذه القيم الجوهرية في بناء شخصية المتعلم الإماراتي. يجعل الميثاق هذه القيم جزءاً أصيلاً من سماته الشخصية ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، مما يخلق جيلاً واعياً وقادراً على المساهمة الفعالة في بناء المستقبل.

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دور المؤسسات الشريكة

من جانبه، قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55، إنهم يسعون إلى إتاحة الفرصة أمام المدارس لتكون جزءاً فاعلاً من هذا الاحتفال الوطني الكبير. يهدف الفريق إلى تمكين المؤسسات التعليمية من التعبير عما تعنيه له قيم الوحدة والانتماء، ومن خلال تعاونهم مع وزارة التربية والتعليم، يعملون على جمع المدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات للاحتفاء بالاتحاد بروح التعاون والإبداع.

وأكد السبوسي أن الطلبة والمعلمون والأسر يُعدون جزءاً أصيلاً وأساسياً من احتفالات هذا العام، مشيراً إلى أن الفريق يحرص على تقدير جهودهم ومساهماتهم الكبيرة في إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة. أوضح أن لكل مدرسة حكاياتها وأفكارها الفريدة التي تستحق المشاركة والاحتفاء بها، وأن كل مساهمة، مهما كانت بسيطة أو صغيرة، تصبح جزءاً لا يتجزأ من حكايتنا الوطنية المشتركة.

تأثير المستدام على المجتمع

تتيح المسابقة الوطنية للمدارس للطلبة الاحتفاء بالعيد الوطني والتعبير عن اعتزازهم به وما يمثله في وجدانهم، من خلال مبادرات يبتكرونها وينفذونها بأنفسهم بروح التعاون والمشاركة. تعتمد هذه المبادرات على أساليب إبداعية ومستدامة، مما يعزز من وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة كجزء من انتمائهم لوطنهم.

تسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية تشجع الطلاب على الابتكار والتفكير النقدي، كما تعزز لديهم قيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية. من خلال هذه الأنشطة، يتمكن الطلاب من ترجمة مشاعرهم الوطنية إلى أفعال ملموسة تؤثر إيجابياً على مجتمعهم وبيئتهم المحيطة.

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تبرز هذه الخطوة أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والجهات الداعمة في دعم القضايا الوطنية والبيئية، مما يخلق نموذجاً يحتذى به في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى جيل المستقبل. تعكس هذه المبادرة الالتزام الراسخ بدولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يعي قيمه ويحترم بيئته.