مسؤولون إماراتيون: يوم العلم رمز للسيادة والعزة وتجسيد لوحدة الأمة

أكد شيوخ ووزراء ومسؤولون إماراتيون أن علم الدولة رمز للسيادة والعزة ووحدة الصف، مشيرين إلى أنه يعكس مسيرة الإنجازات والتطلعات المستقبلية وقيمة الانتماء للوطن.

في سياق تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، أكد شيوخ ووزراء ومسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن علم الإمارات ليس مجرد راية وطنية ترفرف فوق المباني والمؤسسات الرسمية، بل هو رمز عميق للسيادة والعزة والكرامة، وحكاية وطنية متوارثة عبر الأجيال.

وقد وصفوا العلم بأنه شاهد حي على مسيرة استثنائية من الإنجازات العظيمة، وعهد متجدد بمواصلة العمل الجاد والعطاء الدؤوب، والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة. وأشار المسؤولون إلى أن يوم العلم يمثل محطة فارقة لاستلهام قيم الاتحاد والتلاحم الاجتماعي، وتجديد الالتزام بالمسؤولية المشتركة تجاه وطنهم ومستقبلهم المشرق.

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يوم العلم وتجسيد قيم الاتحاد

كما أكدوا أن هذا اليوم يهدف إلى ترجمة المشاعر العميقة من الفخر والاعتزاز إلى إنجازات ملموسة تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وترسخ مسيرة التنمية المستدامة، وتضع الإنسان والمعرفة والابتكار في صميم الأولويات الوطنية التي تسعى إليها الدولة لتحقيق الريادة العالمية. من جانبه، أشار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى أن يوم العلم هو مناسبة مهمة لرفع راية الإمارات بفخر واعتزاز، واستلهام قيم الاتحاد وروح التعاون والعمل المشترك.

وبين أن الدائرة تجسد هذه القيم من خلال تكامل الجهود لبناء حكومة أكثر كفاءة واستباقية، وتطوير خدمات رقمية ترتقي بجودة حياة الإنسان وتواكب تطلعات المستقبل. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق بالشارقة، إن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس مسيرة وطن تأسس على قيم الاتحاد والتلاحم والعزيمة، حتى أصبح علم الإمارات رمزاً للسيادة والعزة والكرامة.

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وأضاف أن العلم يختزل قصة اتحاد راسخ ومسيرة نهضة امتدت عبر الأجيال، ويجسد وحدة المصير والهدف الذي يسعى إليه أبناء الوطن. كما أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن العلم الإماراتي يجسد الانتماء والولاء والوفاء للوطن وقيادته، ويختزل قصة اتحاد صنع من الإرادة عزيمة وإصرارا، ومن الطموح إنجازا، ومن وحدة الصف قوة مكّنت الدولة من ترسيخ مكانتها بين الأمم.

مكانة العلم في قلوب الإماراتيين

وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن يوم العلم يحمل مكانة استثنائية في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، فهو تجديد لعهد الولاء واستحضار لمسيرة وطن جعلت الطموح طريقا للإنجاز والتقدم. وأشار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، إلى أن يوم العلم محطة وطنية تتجاوز مظاهر الاحتفال لتجسد عمق العلاقة بين أبناء الإمارات وراية وطنهم، وتعكس روح الاتحاد التي شكلت أساس التنمية والازدهار.

واختتم معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، القول بأن رفع راية الإمارات يستحضر معاني الوطن الذي احتضن الأحلام والقيادة التي منحت الثقة والاتحاد الذي جمع أبناء الوطن على مصير واحد ومستقبل يبنى بإرادة وإخلاص.