مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً قياسياً قدره 25.03 مليار درهم في 2025 بنمو 12%

أظهر تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025 الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي تحقيق المركز أعلى أثر اقتصادي سنوي في تاريخه، حيث بلغ الناتج الاقتصادي 25.03 مليار درهم بنمو 12%، نتيجة استضافة 108 فعاليات كبرى جذبت 2.18 مليون مشارك. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أن هذه النتائج تعكس الثقة العالمية المتزايدة بدبي كمركز رئيس للفعاليات الدولية، ودور القطاع كمحرك استراتيجي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

رسخ مركز دبي التجاري العالمي مكانته كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، معززاً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال وصناعة الفرص المستقبلية. وكشف تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025، الصادر عن المركز، عن عام استثنائي جديد من النمو الاقتصادي ، حيث أسهمت أجندة الفعاليات الكبرى التي نظمها واستضافها في تحقيق ناتج اقتصادي قياسي بلغ 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%.

جاء هذا الأداء مدفوعاً باستضافة 108 فعاليات كبرى شملت معارض دولية ومؤتمرات عالمية واجتماعات جمعيات مهنية متخصصة، استقطبت أكثر من 2.18 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق قيمة مضافة بلغت 14.66 مليار درهم ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مسجلة أعلى أثر اقتصادي سنوي في تاريخ المركز، مما يعكس المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن هذه النتائج الاستثنائية تتجاوز كونها مؤشرات اقتصادية إيجابية لتؤكد نجاح دبي في بناء منظومة عالمية متكاملة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، تسهم في استقطاب الاستثمارات والكفاءات وتعزيز تبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات العابرة للحدود، مما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية. وأضاف سموه أن قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية يمثل أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لاقتصاد دبي، لما له من دور مؤثر في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب الزوار والمتخصصين وصناع القرار من أنحاء العالم وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة.

من جانبه، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن المركز حقق خلال عام 2025 إنجازات قياسية عبر مختلف المؤشرات، ما يعكس حجم ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي والقيمة الاقتصادية المتنامية التي تحققها للاقتصاد ككل. وأضاف المري أن المركز يواصل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، مما يعزز مكانة دبي وجهة قادرة على استضافة فعاليات عالمية أضخم وأكثر تأثيراً، لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي تفاصيل sectoral impact، شكلت قطاعات الرعاية الصحية والطب والأغذية والمشروبات وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة مجتمعة 55% من إجمالي القيمة المضافة، محققة أكثر من 8.1 مليارات درهم لاقتصاد دبي. كما استقطبت هذه القطاعات 48% من إجمالي الحضور و59% من المشاركين الدوليين ضمن الفعاليات الكبرى. وتصدر قطاع الرعاية الصحية والطب قائمة القطاعات الرائدة بواقع 20 فعالية، حضرها أكثر من 434 ألف مشارك، محققاً قيمة مضافة بلغت 3.73 مليارات درهم.

وحل قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الثاني بسبع فعاليات، حضرها أكثر من 280 ألف مشارك، مساهماً بـ2.38 مليار درهم، بينما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة سبع فعاليات شارك فيها أكثر من 337 ألف مشارك، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.99 مليار درهم. أسهم النشاط الاقتصادي الناتج عن الفعاليات الكبرى في دعم أكثر من 94 ألف وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات المرتبطة، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، كما أسهمت هذه الوظائف في تحقيق أكثر من 4.2 مليار درهم كدخل إجمالي، مما يؤكد الدور الحيوي لقطاع الفعاليات في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل في دبي





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