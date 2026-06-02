مركز أبوظبي العقاري يعلن تجميد زيادة الإيجارات وتثبيت القيم الإيجارية في إمارة أبوظبي

أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات، تتضمن تجميد الزيادة في عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعة وتثبيت القيم الإيجارية الحالية، وذلك لتعزيز استقرار السوق العقاري وتوفير بيئة متوازنة للملاك والمستأجرين. وشمل القرار العقود الجديدة للوحدات السابقة التأجير بتثبيت السعر المسجل آخر مرة. ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين ودعم استدامة نمو السوق العقاري في الإمارة.

أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة. تتضمن هذه الإجراءات الإيقاف المؤقت لكافة عمليات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري .

وبحسب منشور نشره المركز على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام، فإن جميع عقود الإيجار سيتم تجديدها دون أي نسبة زيادة (0٪) طوال فترة سريان هذا الإجراء، مما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية. ويشمل القرار أيضاً العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازناً للملاك والمستأجرين، مما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبوظبي.

وقد دعت المركز المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة. تشكل هذه الخطوة جزءاً من سلسلة مبادرات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في سوق الإيجارات، وتضمن استمرارية التشغيل للأعمال والاستقرار السكني للأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن إمارة أبوظبي شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبات في أسعار الإيجارات، ما استدعى تدخلاً تنظيمياً للحفاظ على权利的équilibre بين الأطراف.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن تجميد الزيادات الإيجارية سيساهم في كبح التضخم في قطاع العقارات ويوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء. علاوة على ذلك، سيساعد هذا الإجراء في خفض تكاليف التشغيل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المساحات التجارية والصناعية، مما يعزز من قدرتها على الاستمرارية والنمو. كما أن تثبيت الأسعار سيساهم في حماية الشرائح ذات الدخل المحدود من أي ارتفاع مفاجئ في أعباء الإيجار، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، قد يرى بعض الملاك أن هذا التجميد قد يؤثر على عوائد استثماراتهم العقارية على المدى القصير، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات. لكنه مع ذلك قد يحفزهم على تحسين جودة الوحدات العقارية لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم، وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق على المدى المتوسط والطويل. ويبقى التركيز الآن على آلية تطبيق هذا الإجراء بشكل عادل وشفاف، وضمان عدم وجودثغرات قد تستغل لرفع الأسعار بطرق غير مباشرة، مثل فرض رسوم إضافية أو رفع قيمة الكفالات.

كما أن المراقبة المستمرة للسوق ستكون ضرورية لتقييم أثر هذا القرار على المعروض العقاري والطلب، وإجراء التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر. بشكل عام، يُنظر إلى هذه المبادرة كخطوة إيجابية نحو استقرار السوق العقاري في أبوظبي، وبما يتماشى مع رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أبوظبي سوق الإيجارات مركز أبوظبي العقاري تجميد الإيجارات تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين استقرار السوق العقاري

United States Latest News, United States Headlines