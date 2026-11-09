مركز دبي المالي العالمي يحقق نجاحاً قياسياً في أسبوع مستقبل القطاع المالي

مركز دبي المالي العالمي ينهي فعاليات أسبوع مستقبل القطاع المالي بتوقيع 80 اتفاقية وتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، في إطار أجندة دبي الاقتصادية 33 واستراتيجية التحول الرقمي.

اختتم مركز دبي المالي العالمي الأسبوع الماضي فعاليات النسخة الأولى من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي ، التي استضافتها دبي وجمعت أكثر من ألف متحدث من المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والمبتكرين. نظّم هذا الحدث الضخم مركز دبي المالي العالمي ، بوصفه المركز المالي الرائد في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في إطار جهود لتعزيز مكانة دبي الاقتصادية العالمية من خلال دعم أجندة دبي الاقتصادية 33.

إنجازات ملموسة واتفاقيات استراتيجية عالمية

أسفرت هذه الفعاليات المكثفة التي شملت 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة استراتيجية، والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة جديدة لدعم نمو القطاع. حضر مراسم إطلاق الحدث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي تبنى شعار الحدث الذي يجمع بين الابتكار والسياسات والأهداف الاقتصادية.

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قمة التكنولوجيا المالية وركائز النمو المالي

شكلت قمة دبي للتكنولوجيا المالية الحدث الرئيسي في برنامج الأسبوع، حيث شاركت نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في النقاش حول مستقبل الصناعة المالية العالمية. تضمن البرنامج أيضاً منتديات متخصصة استقطبت أنظار المستثمرين، مثل منتدى الاستدامة المستقبلية، منتدى مستقبل التمويل الإسلامي، قمة دبي للثروات العائلية، ومنتدى مستقبل الترميز، بالإضافة إلى مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة.

إطلاق دبي فينتك ستاك لدعم رواد الأعمال

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإطلاق مبادرة دبي فينتك ستاك، التي تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات الأساسية لإدارة أعمالهم وتوسيع نطاقها بكفاءة. تشمل هذه المنصة خدمات متكاملة تبدأ من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تبسيط العمليات وتسريع الانتقال بالابتكارات إلى مشاريع تجارية ناجحة.

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توقعات اقتصادية ضخمة وجذب كبرى المؤسسات

كشف تقرير الاقتصاد الرقمي 2.0، الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع آسيا هاوس، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بينما من المتوقع أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، أكدت بيانات المركز احتواءه على أكثر من ألفي شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وتجاوز عدد شركات إدارة الثروات والأصول 600 شركة.

شهد الحدث أيضاً إعلان كبرى المؤسسات الدولية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي، حيث شمل ذلك مجموعة أبسا، وأليا، بنك جي بي مورغان الخاص، وليان ليان، وروبن هود. كما سلطت سلطة دبي للخدمات المالية الضوء على تطور التمويل القائم على الترميز من خلال تقرير توسيع نطاق الترميز، الذي استعرض رؤى مؤسسات عالمية مثل بلاك روك وستاندرد تشارترد، مما يعكس تطلع دبي لتولي زمام قيادة مستقبل النظام المالي الدولي.