يقترح مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائح لحماية البيانات بهدف تسهيل الإطار التنظيمي وتعزيز الأمن والحوكمة. يهدف المركز إلى تحسين متطلبات الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية وتوضيح دور مسؤول النظم المستقلة.

يقترح مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائح لحماية البيانات بهدف تسهيل الإطار التنظيمي وتعزيز الأمن والحوكمة . يهدف المركز إلى تحسين متطلبات الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية وتوضيح دور مسؤول النظم المستقلة.

كما سيمنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات. يعتبر هذا التعديل ضروريًا في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات. يهدف المركز إلى توفير وضوح في الإطار التنظيمي من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز. كانت اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في المركز قد تم تحديثها عام 2023 لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل.

يهدف التعديل المقترح إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 وتوضيح متطلبات الشهادات ودور مسؤول النظم المستقلة. كما سيمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات. يهدف المركز إلى توفير المزيد من الوضوح في الإطار التنظيمي وتعزيز الأمن والحوكمة. كما سيقدم تعديلًا جديدًا لتوضيح دور مسؤول النظم المستقلة





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