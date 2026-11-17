مركز دبي المالي العالمي يصبح أول مركز مالي عالمي يحوز شهادة الأيزو ISO/IEC 42001:2023 لحوكمة الذكاء الاصطناعي عبر ثلاثة نطاقات، تعزيزاً لسياسته التنظيمية والمسؤولية.

أعلن مركز دبي المالي العالمي ، في الثاني من شهر نوفمبر الجاري، حصوله رسمياً على شهادة الأيزو "ISO/IEC 42001:2023" الخاصة بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإعلان ليُثبّت مكانة المركز ككيان مالي رائد حقق سبقاً غير مسبوق عالمياً في تبني معايير حوكمة التقنية المتطورة. وقد منح هذا الإنجاز المركز لقب أول جهة مالية في العالم تنال هذه الاعتمادية الدولية الرفيعة.

مركز دبي المالي العالمي يحوز شهادة أيزو 42001 الحاسمة

يُعد مركز دبي المالي العالمي أول سلطة قضائية في العالم تثبت من خلال شهادة صادرة عن طرف ثالث مستقل أن نظامها لحوكمة الذكاء الاصطناعي يطابق أعلى المعايير الدولية. تغطي هذه الاعتمادية نطاقات العمل الثلاثة المعتمدة وهي: المستخدم ومنتج ومزود الذكاء الاصطناعي. يثبت هذا الترتيب أن المركز مستوفٍ لأعلى المتطلبات خلال جميع مراحل اعتماد التقنية وبنائها وإتاحتها للآخرين. وتُعّد شهادة الأيزو "ISO/IEC 42001:2023" أول معيار عالمي معتمد لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي. يحدد هذا المعيار المتطلبات اللازمة للمؤسسات لإنشاء وتطبيق وصيانة وتحسين آليات الحوكمة المسؤولة طوال دورة حياة التقنية.

Also read مختبر بلدية الظفرة يدعم الصحة العامة وسلامة الغذاء بفحوص المياه واللحوم والرقابة على المسالخ وأسواق المواشي بتقنيات حديثة واعتماد ISO/IEC 17025

استراتيجية علياء الزرعوني لتعزيز الثقة في بيئة دبي

صرحت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بأن نيل اللقب الأول عالمياً ليس مجرد إنجاز بل تعبير واضح عن الرؤية الاستراتيجية. أكدت أن هذا الإنجاز يعزز مكانة المركز كوجهة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول. من شأن هذا الاعتماد أن يمنح الشركات والمواهب التي تختار العمل في المركز ثقة راسخة ببيئته التنظيمية الصارمة. وأوضحت الزرعوني التزامهم بقيادة مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما أشارت إلى دعمهم لطموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار.

نطاقات التغطية الثلاثة لتقنية الذكاء الاصطناعي في المركز

يعكس الحصول على الشهادة عبر النطاقات الثلاثة شمولية علاقة مركز دبي المالي العالمي بالذكاء الاصطناعي. فهو مؤسسة كبرى توظف هذه التقنية في عملياتها اليومية. كما يعمل وجهة تطور أدوات وبنية تحتية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنظومته المتكاملة. بالإضافة إلى كونه مزوداً يتيح قدرات التقنية لأكثر من 10,000 شركة مسجلة لديه. كان هناك عدد قليل من المؤسسات حول العالم قد سعت للحصول على هذه الشهادة في النطاقات الثلاثة في آن واحد. ويعد إنجاز مركز دبي المالي العالمي سابقة هي الأولى من نوعها بين المراكز المالية على مستوى العالم.

Advertisement

التزامات التنظيم المستقل والموثوقية للشركات المسجلة

تعزز الشهادة طموح مركز دبي المالي العالمي في أن يكون الوجهة الرائدة في المنطقة لمستقبل القطاع المالي. توفر هذه الاعتمادية لمجتمع المال والابتكار العاملين داخل المركز ضمانات موثوقة. تنبع هذه الضمانات من العمل في سلطة تنظيمية تخضع فيها حوكمة الذكاء الاصطناعي للتحقق المستقل. وهذا يختلف عن كونها مجرد إقرارات ذاتية. ومع تزايد مطالب الجهات التنظيمية والمؤسسات العالمية بضمانات ملموسة، توفر الشهادة دليلاً على الموثوقية. يمكن للشركات العاملة في المركز تقديم هذا الدليل للعملاء والشركاء والجهات التنظيمية حول العالم.

تعزيز دور دبي كمرجع عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي

يأتي حصول مركز دبي المالي العالمي على الشهادة في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز دوره كمرجع عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية. يبني هذا الإنجاز على استراتيجية واسعة الرامية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ضمن إطاره التنظيمي. كما يشمل ذلك عملياته ومنظومته للابتكار المستمر. سيواصل المركز التعاون مع الجهات التنظيمية والهيئات العاملة في القطاع ومجتمعه الذي يضم أكثر من 10,000 شركة. يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.