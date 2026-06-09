مركز رأس الخيمة الدولي للشركات يطلق مركز أعمال جديد متخصص في الثروات الخاصة

أطلق مركز رأس الخيمة الدولي للشركات مركزاً للأعمال在新开的商务中心旨在为顾问、企业家、家族办公室和国际家庭提供一个可持续的专业立足点，计划于2026年7月1日正式开放。该中心位于总部内，交通便利，靠近主要商业区，不仅提供办公空间，更营造一个促进合作与建立长期关系的专业环境。此次发布正值阿联酋巩固其作为全球企业家和投资者首选目的地之际，响应了家族对先进财富规划和代际传承结构的增长需求。RAK ICC作为独特的司法管辖区，专注于私人财富结构设计，支持国际家庭、企业家和顾问，新中心正是为了服务这一不断扩大的社区。通过提供灵活的工作空间和与更广泛生态系统整合的专业服务，该中心助力企业在阿联酋建立运营和经济存在，同时保持与受国际认可的司法管辖区的联系。首席执行官桑德拉·玛丽·卢强调，这不仅仅是一个办公空间，而是一个基于信任、面向未来的专业家园。

أعلن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، المتخصص في حلول الثروات الخاصة و الهياكل العابرة للحدود ، عن إطلاق مركز أعماله الجديد في رأس الخيمة ، ليشكل وجهة مخصصة للمستشارين و رواد الأعمال والمكاتب العائلية والعائلات الدولية الراغبة في تأسيس حضور مهني مستدام في دولة الإمارات .

ومن المقرر أن يفتح مركز الأعمال أبوابه رسمياً في 1 يوليو 2026، مجسداً رؤية مركز رأس الخيمة الدولي للشركات الرامية إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً وقائمة على العلاقات في قطاع الثروات الخاصة داخل الإمارة. ويقع المركز ضمن المقر الرئيسي لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، موفراً وصولاً سهلاً إلى أبرز مراكز النقل والأعمال، حيث يبعد نحو 45 دقيقة عن مطار دبي الدولي، ويتمتع بموقع قريب من أهم المناطق التجارية في رأس الخيمة.

وقد صُمم المركز بعناية ليكون مساحة عصرية مشرقة ومرحبة، لا تقتصر على توفير المكاتب فحسب، بل تقدم بيئة مهنية تتيح للمستشارين والعملاء الالتقاء والتعاون وبناء علاقات طويلة الأمد. ويأتي إطلاق المركز في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمستثمرين ورؤوس الأموال الخاصة ذات الطابع الدولي.

ومع تزايد توجه العائلات نحو هياكل متقدمة تدعم التخطيط للتعاقب، والحوكمة، والحفاظ على الثروات على المدى الطويل، يشهد الطلب نمواً على الولايات القضائية التي تجمع بين اليقين القانوني وسهولة الوصول والمرونة والتواصل الشخصي. ومن بين أكثر من 46 منطقة حرة عاملة في دولة الإمارات، لا توفر سوى ثلاث ولايات قضائية خيار تأسيس المؤسسات.

وفي هذا الإطار، يتمتع مركز رأس الخيمة الدولي للشركات بمكانة فريدة، بصفته الولاية القضائية الوحيدة خارج المراكز المالية والمتخصصة تحديداً في هيكلة الثروات الخاصة، ودعم العائلات الدولية ورواد الأعمال والمستشارين في بناء هياكل إرث مستدامة تمتد عبر الأجيال والحدود. وقد تم تطوير مركز الأعمال الجديد لدعم هذا المجتمع المتنامي.

وإلى جانب حلول مساحات العمل المرنة والخدمات المهنية للأعمال، سيستفيد العملاء من التكامل مع المنظومة الأوسع لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، والتي تضم مستشارين دوليين ومقدمي خدمات مؤسسية ومتخصصين في هيكلة الثروات. كما يدعم المركز الشركات الراغبة في تأسيس حضور تشغيلي وجوهر اقتصادي داخل دولة الإمارات، مع الحفاظ على ارتباطها بولاية قضائية معترف بها دولياً. وقالت ساندرا ماري لوو، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات: "يمثل مركز الأعمال هذا ما هو أبعد بكثير من مجرد مساحة مكتبية.

فهو يجسد رؤيتنا لإنشاء مقر مهني لمجتمع الثروات الخاصة في رأس الخيمة، ومكان يمكن للمستشارين ورواد الأعمال والعائلات الدولية من خلاله بناء علاقات قائمة على الثقة وهياكل طويلة الأمد للمستقبل. فالثراء الخاص بطبيعته أمر شديد الخصوصية. وخلف كل مكتب عائلي أو هيكل ملكية أو مؤسسة، هناك قصة تتعلق بالاستمرارية والمسؤولية والإرث. واستمرارقد أردنا إنشاء بيئة تدرك هذه الحقيقة؛ بيئة مهنية ومرتبطة دولياً، وفي الوقت نفسه سهلة الوصول وشخصية وقائمة على العلاقات".

ويأتي هذا الإطلاق في إطار التطور المستمر لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات في مجال الهياكل الدولية والتخطيط للتعاقب وحلول الثروات الخاصة، بما يعزز الدور المتنامي لإمارة رأس الخيمة ضمن مشهد إدارة الثروات الأوسع في دولة الإمارات





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