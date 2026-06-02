مركز دبي للسلع يطلق مبادرة لتسريع الأعمال بحوافز تصل إلى 25% وإعفاءات غرامات

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مبادرة لتسريع الأعمال تشمل خصومات تجديد رخص تصل إلى 25%، وإعفاءات من الغرامات، وحوافز للشركات الجديدة والتوسع، بهدف خفض التكاليف ودعم النمو.

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مبادرة شاملة لتسريع الأعمال تهدف إلى تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين التدفقات النقدية ودعم استدامة النمو ضمن منظومته التي تضم حاليا أكثر من 26 ألف شركة.

تأتي المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح المركز حزمة من الحوافز المالية والإعفاءات من الرسوم والمرونة التنظيمية لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل. بالنسبة للشركات القائمة، تتضمن الحزمة حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات: 15% لمدة سنتين، 20% لثلاث سنوات، و25% لخمس سنوات. كما يوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الراغبين في التوسع بخصم 20% على الرخص الإضافية.

وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية. ويمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون رسوم تأمين أو تغيير العنوان. وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية.

ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح المركز لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة. كما نعمل على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية.

" بالتوازي مع دعم الشركات القائمة، أطلق المركز حوافز مخصصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع. يمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج. كما يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة في مجمع الذهب والماس الاستفادة من حوافز تأسيس معززة تشمل توفيرا يزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.

يوفر المجمع مساحات مكتبية متميزة ضمن بيئة تجارية راسخة لدعم النمو المستدام والتعاون طويل الأجل. لتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض. تندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لتعزيز القيمة المقدمة للأعضاء باستمرار، ومواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.

تهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار





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