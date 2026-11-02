مركز دبي المالي العالمي يعلن عن خطط توسعية ضخمة لدعم 50 ألف متعلم

كشف مركز دبي المالي العالمي عن استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة ونمو القطاع المالي، مع إعلان خطط لتوسعة الأكاديمية لدعم 50 ألف متعلم بحلول 2030.

أعلن مركز دبي المالي العالمي ، في كلمة افتتاحية خلال أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن تحقيق قفزة نوعية في النشاط الاقتصادي للإمارة، حيث تم استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس زخماً متجدداً في جاذبية دبي كمركز مالي عالمي رئيسي.

تسجيل نمو صافٍ لمجتمع التكنولوجيا والابتكار

سجل مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي نمواً صافياً يقارب 500 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يؤكد تزايد الثقة في البيئة المبتكرة للإمارة. جاء هذا الإعلان في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والذي أكد أن دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز عشرة مراكز مالية عالمية في ما يزيد قليلا عن عقدين من الزمن.

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ويعزو المحافظ هذا النجاح لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أسهمت في تأسيس مركز مالي عالمي يدعم اقتصاد الإمارة المتنامي، ويربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالاقتصاد العالمي.

خطط توسعية لدعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي

كشف محافظ مركز دبي المالي العالمي عن خطط طموحة لتوسيع أكاديمية المركز بمقدار عشرة أضعاف، ضمن مشروع التوسع الجديد للمركز المعنون بـ "زعبيل ديستركت"، والمقرر افتتاحه في عام 2030. تهدف هذه التوسعة الضخمة إلى تمكين الأكاديمية من دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي، بالإضافة إلى قطاعات مستقبلية أخرى، لضمان توافر الكوادر البشرية المؤهلة.

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وأوضح عيسى كاظم أن الأكاديمية الجديدة ستوفر بيئة متكاملة تجمع بين التعليم وقطاع الأعمال والبحث والابتكار، مما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى المواهب التي تحتاجها، ويسهم بشكل فعال في إعداد الجيل المقبل لقيادة مستقبل القطاع المالي. وشدد على أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد فقط على التكنولوجيا ورأس المال، بل يرتبط أيضاً بامتلاك المواهب للمهارات والطموح والقدرة على مواكبة التغيير.

تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الخدمات المالية

أكد المحافظ أن المستقبل للذكاء الاصطناعي لا يحدده التكنولوجيا وحدها، بل الأشخاص القادرون على توظيفها بوعي وهدف. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وترميز الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والنماذج الجديدة لتكوين رأس المال، مؤكداً أن المراكز المالية الرائدة لن تكتفي بمواكبة هذه التحولات بل ستسهم في صياغة مسارها.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يغير الطريقة التي تتخذ بها المؤسسات المالية قراراتها، وتدير مخاطرها، وتخدم عملاءها، فيما يعيد ترميز الأصول تعريف أساليب إصدار الأصول، وتداولها، والوصول إليها. وأكدت البنية التحتية الرقمية قدرة على تنفيذ المعاملات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وعبر الحدود، مما يمتد تأثير هذه التطورات إلى تغيير اقتصادات الخدمات المالية.

دبي تتصدر الريادة في التنويع الاقتصادي والمالية

وصف محافظ مركز دبي المالي العالمي مسيرة المركز بأنها أحد أبرز إنجازات دبي في مجال التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، مشيراً إلى أن دبي تمكنت من تحقيق تقدم كبير خلال ما يزيد قليلاً على عقدين، بينما استغرقت مراكز مالية عالمية أخرى قروناً لبناء مكانتها.

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أكد عيسى كاظم أن الريادة في المرحلة المقبلة ستكون للمراكز المالية الأكثر قدرة على استشراف التحولات، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية الممكنة، والاستثمار في البنية التحتية، وربط المؤسسات برأس المال والتكنولوجيا، واستقطاب أفضل المواهب. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وبين المؤسسات المالية الراسخة والمبتكرين، وبين الأسواق العالمية، في تشكيل مستقبل القطاع المالي.

ختاماً، أكد المحافظ أن دبي نجحت في الجمع بين الناس، ورأس المال، والفرص، فيما ترجم مركز دبي المالي العالمي هذه الميزة إلى منظومة مالية تقوم على الثقة، ومصممة للمستقبل. وأوضح أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة، وأن دبي مستعدة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل القطاع المالي، من خلال مواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع الخدمات المالية لاستباق التحولات وتمكين الابتكار المسؤول.