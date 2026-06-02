مركز دبي للسلع المتعددة يطلق 'مبادرة تسريع الأعمال' لدعم أكثر من 26,000 شركة بتخفيضات وحوافز شاملة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين التدفقات النقدية ودعم استدامة النمو لمنظومته التي تضم أكثر من 26,000 شركة. تشمل الحزمة حوافز تجديد الرخص حتى 25%، وإعفاءات من الغرامات، ومرونة تنظيمية، بالإضافة إلى حوافز خاصة للشركات الجديدة والمتوسعة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المركز لتعزيز مرونة الشركات في ظل التغيرات السريعة في الأسواق العالمية وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ، وهي المنطقة الاقتصادية الحرة الرائدة في دبي والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية، رسميًا عن إطلاق ' مبادرة تسريع الأعمال ' المصممة لتخفيض تكاليف التشغيل وتحسين التدفقات النقدية ودعم استدامة النمو لمنظومته التي تضم أكثر من 26,000 شركة.

تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه عالم الأعمال تغيرات متسارعة وظروف أسواق ديناميكية، حيث طرح المركز مجموعة شاملة من الحوافز المالية والإعفاءات من الرسوم والمرونة التنظيمية لتعزيز مرونة الشركات والحفاظ على تنافسيتها على المدى الطويل. بالنسبة للشركات العاملة حاليًا في المنطة، تشمل الحزمة حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لفترات مختلفة: 15% لمدة سنتين، 20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز خصمًا بنسبة 20% على الرخص الإضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع في عملياتهم. تتضمن التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات المتعلقة بتجديد الرخصة، بمبلغ يصل إلى 5000 درهم إماراتي، والإعفاء من غرامات تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال بمبلغ 1000 درهم، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية. كما أتاح المركز مرونة تشغيلية إضافية من خلال تعديلات تسمح للأعضاء الحاليين غير مشتركي خدمة 'فليكسي دِسك' بالانتقال إليها دون تحمل رسوم تأمين أو رسوم تغيير العنوان.

في هذا الصدد، علّق أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، قائلًا: 'تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية. ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.

كما نعمل على إيجاد مسارات أوضح لتوسع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية'. بالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق المركز حوافز مخصصة لجذب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته. يمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم 10% على باقات التراخيص السنوية و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.

كما خصص المركز حوافز إضافية للشركات التي تختار تأسيس أعمالها ضمن المكاتب المميزة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex)، حيث تتضمن حزم التأسيس توفيرًا يزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات. يوفر المجمع مساحات مكتبية متميزة ضمن بيئة تجارية راسخة، صممت لتقديم بيئة عمل مرنة ومتصلة جيدًا لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون.

为了 تسريع عملية تأسيس الشركات، عزز المركز أيضًا برنامج حوافز الاستشاريين من خلال زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض. تندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الهادفة إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه باستمرار، من خلال مواءمة الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق وتمكين الشركات في جميع مراحل نموها. تهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار





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مركز دبي للسلع المتعددة مبادرة تسريع الأعمال حوافز مالية تجديد الرخص دعم الشركات

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