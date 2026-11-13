مركز بحوث الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يطلق نماذج فالكون للتعامل مع اللهجة الإماراتية

مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية في معهد الابتكار التكنولوجي يطلق نماذج فالكون الإماراتية لتحسين فهم اللهجة المحلية، مما يعزز القدرات التقنية في القطاعات الحكومية والصحية.

يسهم مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية التابع ل معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، في تطوير قدرات وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مبتكرة تستجيب للاحتياجات اللغوية والثقافية المحلية. ويهدف هذا المركز، الذي يعمل كذراع للبحوث التطبيقية ضمن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى تقديم تقنيات متطورة تشمل عائلة نماذج فالكون وتقنيات التعرف على الكلام ومعالجة الوثائق العربية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف هذه التقنيات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية.

أكد الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، أن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة لا يتطلب بالضرورة موارد حوسبة هائلة، مشيراً إلى أن أحدث ابتكارات المركز تركز على تعزيز فهم اللغة المحلية والكلام والوثائق. وأوضح أن هذه الابتكارات تمثل استجابة مباشرة للفجوات الموجودة في القدرات التقنية الحالية، وتسعى لسد الثغرات في فهم اللهجة الإماراتية والتعامل معها بدقة متناهية.

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تفاصيل تقنية ونماذج فالكون الإماراتية

أوضح الدكتور حكيم حسيد أن النموذج الجديد "فالكون-إماراتي" يمثل خطوة محورية في هذا السياق، حيث تم تصميمه خصيصاً لفهم كلمات اللهجة الإماراتية بما يتجاوز مجرد التعرف الصوتي ليصل إلى استيعاب المعنى المقصود بدقة. وقد تم بناء هذا النموذج على أساس "Falcon-H1-Arabic"، وتم تدريبه باستخدام موارد وبيانات لغوية وثقافية إماراتية دقيقة، مما جعله قادراً على استيعاب التعقيدات اللغوية والفروق الدقيقة في اللهجة المحلية التي قد لا تفهمها النماذج العالمية بشكل صحيح.

حقّق نموذج "فالكون-إماراتي" نتيجة بلغت 84.83% على معيار "Alyah" المتخصص في تقييم فهم اللهجة الإماراتية، والتي تشمل التعبيرات اليومية والمعارف التراثية والشعر. وقد حقق هذا النموذج مرتبة متقدمة مقارنة بالنماذج العربية ومتعددة اللغات مفتوحة المصدر التي شملها التقييم، مما يؤكد فعالية النهج القائم على البيانات المحلية والثقافية في تحسين دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وفهمها السياقي.

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تحديات اللغات الوثائق والتعرف على الكلام

بالإضافة إلى نموذج الفهم اللغوي، يوفر نموذج "Falcon-ASR" القدرة على تحويل الكلام متعدد اللغات إلى نصوص مكتوبة بدقة عالية، مما يسهل عمليات التوثيق والمعالجة الآلية للمعلومات الصوتية. وفي الوقت نفسه، يساعد نموذج "Falcon-OCR" المؤسسات الحكومية والخاصة على رقمنة الوثائق والصور العربية المعقدة ومعالجتها، مما يفتح المجال أمام استخدام هذه التقنيات في قطاعات حيوية تتطلب دقة عالية في التعامل مع البيانات المكتوبة باللغات المحلية.

أشار الدكتور حكيم حسيد إلى أن الجمع بين تقنيات التعرف على الكلام ونماذج مثل "فالكون-إماراتي" يمكن أن يتيح للأفراد التواصل مع الجهات الحكومية بلهجتهم المحلية، سواء صوتياً أو كتابياً، والحصول على خدمات تراعي المعنى المقصود من استفساراتهم بشكل دقيق. كما يمكن توظيف هذه القدرات نفسها في دعم التوثيق السريري والتواصل مع المرضى بلغات متعددة، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي.

بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية

أكد الدكتور حكيم حسيد أن دولة الإمارات تدعم بشكل كبير إعداد باحثين ومهندسين يمتلكون خبرة عملية في بناء النماذج ومعالجة المشكلات الواقعية، بما يساهم في تطوير الجيل المقبل من التقنيات. وأشار إلى أن الجمع بين الخبرات الدولية وإسناد مسؤوليات بحثية حقيقية إلى الكفاءات المحلية يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للبحث والتطوير، ويجعلها مركزاً تنطلق منه الابتكارات نحو العالمية، مما يعكس التزاماً قوياً بتنمية رأس المال البشري.

تتميز بيئة العمل في معهد الابتكار التكنولوجي بتنوع الخلفيات الأكاديمية والمهنية للباحثين، مما يثري العمل البحثي بأساليب متعددة للتعامل مع التحديات المعقدة. كما توفر هذه البيئة فرصاً واسعة للتعلم من خلال التعاون والتجريب والتطبيق العملي، مما يعزز القدرة على الابتكار وحل المشكلات المعقدة التي تواجه قطاع التكنولوجيا في العصر الحديث. كما أن إتاحة النماذج ومعايير التقييم والأبحاث للمجتمع العلمي الأوسع تسهم في تعزيز الثقة واستقطاب المواهب.

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الشراكة مع NVIDIA وآفاق المستقبل

أفاد الدكتور حكيم حسيد بأن الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا العالمية تمثل عاملاً أساسياً في توسيع نطاق الأبحاث وتعزيز أثرها، لا سيما مع تزايد ارتباط الذكاء الاصطناعي بتخصصات مثل الروبوتات والأمن السيبراني. وأشار إلى أن التعاون مع شركة NVIDIA أسفر عن تأسيس أول مختبر مشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشرق الأوسط، يركز على تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الروبوتات وتقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر.

تأتي هذه الجهود في إطار توجه دولة الإمارات المستمر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، من خلال الاستثمار في العلوم والتقنيات المتقدمة واستقطاب الخبرات والكفاءات. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير حلول تكنولوجية تدعم التنمية المستدامة وتواكب التحولات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا.