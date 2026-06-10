مركز دبي للسلع المتعددة يطلق تقرير "مستقبل التجارة 2026" ليتناول تحولات الذكاء الاصطناعي والإستدامة في عالم البضائع والخدمات

قدّم مركز دبي للسلع المتعددة تقريرًا شاملاً يُظهر كيف ي تغير الذكاء الاصطناعي والتشريع والاقتصادات الناشئة منظومة التجارة العالمية، مع توقعات لتباطؤ النمو وصعود الخدمات وإعادة صياغة سلاسل الإمداد نحو المرونة مع تركيز على الطاقة النظيفة وعمليات الجمارك الرقمية

أراد مركز دبي للسلع المتعددة من إطلاق تقريره الجديد، الذي يحمل عنوان " مستقبل التجارة 2026 : إعادة البناء عبر التحول الجذري"، أن يوضح مسار التجارة العالمية في أفق التحديات والتطورات التي يشهدها ال اقتصاد العالمي في السنوات القادمة.

يوضح التقرير أن دبي تستمر في صقل مكانتها كمركز تجاري عالمي، مدعومة بانفتاحها المتواصل وارتباطها العميق بالأسواق الدولية، ما يجعلها محفزاً أساسيّاً للرواد التجاريين وحلقات التمويل اللوجستية. كما يبرز التقرير المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت حصة السلع المرتبطة بتقنية الذكاء الاصطناعي بنحو 20% في النصف الأول من عام 2025، بينما تقلّ نمو السلع غير المرتبطة بهذه التقنية إلى أقل من 4%.

رغم أن هذه السلع تمثل فقط 15% من حجم التجارة العالمية، فقد ساهمت بنسبة 43% من نمو التجارة الإجمالي خلال الفترة نفسها، ما يُظهر أثرًا واضحًا للتكنولوجيا على الأسواق. في مرصد جديدّ، يشير التقرير إلى تحول التجارة العالمية نحو حالة أكبر من عدم اليقين، إذ ارتفع حصة الواردات الخاضعة للتعريفات أو القيود إلى نحو 20% من إجمالي الواردات، ما يعكس تغيرًا جذريًا في القواعد الحاكمة بما في ذلك تحولات السياسة التجارية وتقلبات سلاسل الإمداد.

يتوقع التراجع في نمو الصادرات إلى 1.9% في عام 2026 بعد تسجيل معدل نمو قدره 4.6% في عام 2025، بينما ينذر المنتظمون بارتفاع محدود إلى 2.6% في عام 2027. يلتفت التقرير كذلك إلى أن صادرات الخدمات ستستمر في التفوق على الصادرات السلع، ما يعكس التوجه نحو الاقتصاد المعتمه على المعرفة وإمكانات الخدمات الرقمية.

كشف أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول للمنظّم، أن تقرير "مستقبل التجارة" ليس مجرد بيان، بل هو أداة استدراكية حول كيفية استغلال الشركات للتكنولوجيا، مرونة سلاسل الإمداد، واستراتيجيات الطاقة النظيفة في بيئة متقلبة. يقدّم التقرير أربع تحولات رئيسية: الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تشغيلها العملي، الصعود المتزايد لتوجه الإقليمية في التجارة، إعادة صياغة سلاسل الإمداد نحو المرونة، وتحويل الطاقة النظيفة إلى ساحة تنافسية.

كما يؤكد على أن تركيز الشركات سيولّ إلى الشركاء القريبين ومناظير الإنتاج الجغرافي المتعددة، مع اعتماد أكبر على الاقتصادات الناشئة كمرتّزات رئيسية للنمو التجاري. جرى إعداد التقرير بعد سلسلة من 12 حلقة نقاشية شارك فيها أكثر من 200 مسؤول ومّؤسّس، وتضمّن استطلاعًا لمئات الشركات العالمية.

من الناحية المالية، يُظهر التقرير استمرار فجوة تمويل التجارة عند نحو 2.5 تريليون دولار، ويكشف عن ارتفاع حلول التمويل الرقمي، مثل العملات المستقرة التي تجاوزت 300 مليار دولار، والإزادات الرقمية بين الشركات التي ارتفعت بنسبة 733% حتى عام 2025. أقر التقرير أن المستقبل التجاري سيتحدد بتركيبة من التكنولوجيا، الحوكمة، والمرونة التشغيلية، وأن الاقتصادات المتوسطة والجنوبية ستلعب دورًا أساسيًّا في إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية في ظل تنافٍ عالمي متزايد.

المركز يُعَدّ في قلب نموذج مدينة دبي للسلع المتعددة، وهو أغنية رؤى وإستراتيجيات تُطوّر مع مرور الوقت، مع نُسخة كل عامين تُجري تحليلًا دقيقًا للتقنيات الناشئة والتغيّر الجغرافي والمحاكاة المستقبلية لأسواق المشروعات. فريق العمل سيعرض التقرير في لندن، ثم في دبي وسنغافورة، مع دعوة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار والتكيف مع المخاطر المتنامية في بيئة التجارة العالمية.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير منصة للشركات لمناقشة التحديات الحالية والاستفادة من رؤى جديدة حول كيفية التكيّف مع بيئتها المالية والتجارية المتغيرة.





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