مركز دبي المالي العالمي يستضيف أكثر من 600 شركة لإدارة الثروات في أسبوع المستقبل المالي

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات، مؤكداً دور دبي كوجهة مفضلة للثروات العالمية خلال فعاليات الأسبوع الأول.

شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي ، تركيزاً كبيراً على مكانة دبي كوجهة رئيسية ل إدارة الثروات الخاصة العالمية. ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 600 شركة متخصصة في هذا المجال، وهي رقمة تعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز المالية الأخرى حول السوق. يأتي هذا التطور في ظل عقد نقاشات مهمة حول الدور المحوري الذي تلعبه أدوات التمويل والتأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعزيز القطاع المالي بالمنطقة.

تحليل منظومة إدارة الثروات والأصول في دبي

أكد مركز دبي المالي العالمي عبر منصة إعلانية واضحة أنه يستضيف أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، مما يرسخ مكانته كمركز مالي متقدم. جاء هذا الإعلان في سياق تتزامن فيه فعاليات الأسبوع مع مناقشات مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، والمعروف اختصاراً بـ IPEM. كما يتزامن ذلك مع جلسات ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت التي تجري حالياً، ومنتدى قادة الاستثمار من كامبريدج أسوشيتس المقرر عقده في الخامس من نوفمبر. يعكس هذا العدد الكبير من الشركات التكامل الاستراتيجي الذي يبنيه المركز لجذب المستثمرين العالميين إلى بيئة دبي المالية.

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مواقف قادة قطاع المال والرأسمال الخاص

يتماشى التقدم الملحوظ الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي مع الآراء التي طُرحت خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد شارك في هذه القمة نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوليوس باير، وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة، لتقديم رؤاهم حول مستقبل الأسواق. تناول برنامج ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت نخبة من كبار مديري الأصول العالميين ومستثمري الائتمان المهيكل القادمين من أوروبا والولايات المتحدة. كما اشتمل البرنامج على حضور عدد من البنوك التجارية الإقليمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، مما يؤكد عمق المشاركة الدولية.

تسليط الضوء على نمو الأسواق الإسلامية والعالمية

تناول منتدى مستقبل التمويل الإسلامي أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة. ركزت المناقشات على قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية. ضم قائمة المتحدثين الرئيسيين نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان، والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي. كما شارك الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، لإبراز الدور القيادي للبنوك المحلية في هذا القطاع.

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مبادرات استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين التكنولوجيا

كشفت مجموعة من الشخصيات البارزة عن رؤى حول مستقبل التمويل، من بينهم إريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي، وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية. وانضم إليهم تشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك غيتهاوس، والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة في المملكة المتحدة. كماشارك في النقاشات مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وكاسيانا دوسا، رئيسة الدار الرومانية العربية للاستثمار، والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سلام ويلث.

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا لدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030. كما يستهدف المركز سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية التي يتجه نموها نحو 180 مليار دولار في عام 2026. وفي إطار تنمية الكفاءات، أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة عبر مركز التمويل الإسلامي العالمي، مستهدفة أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031 بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية. سيربط تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي عبر منصة Ignyte المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل وهيكلة الصكوك والامتثال والتكافل.