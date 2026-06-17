مركز دبي التجاري العالمي يتعاون مع -45dB لتوفير مساحات اجتماعات عازلة للصوت

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن شراكة مع شركة -45dB لتوفير مساحات اجتماعات مرنة وعازلة للصوت في مرافقه، مما يعزز تجربة الفعاليات ويدعم الاستدامة.

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، المنصة الرائدة في تمكين ال أعمال وال فعاليات العالمية في المنطقة، عن تعاون جديد مع شركة -45dB المتخصصة في توفير حلول الهياكل المرنة العازلة للصوت.

ووفقاً لهذا التعاون، ستوفر الشركة مجموعة من مساحات الاجتماعات المرنة عبر مختلف المرافق التابعة للمركز، بما في ذلك مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز دبي للمعارض. وتعزز الشراكة الحلول المتكاملة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، من خلال توفير مساحات خاصة عالية الجودة لمنظمي الفعاليات والعارضين خلال المعارض والفعاليات المزدحمة. وتم تصميم الوحدات والهياكل المرنة لتقليل الضوضاء بما يصل إلى 45 ديسيبل، ما يتيح عقد الاجتماعات الخاصة وجلسات إنتاج المحتوى واجتماعات الأعمال دون أي إزعاج.

وتتنوع الحلول المقدمة بين وحدات التجمعات صغيرة الحجم والمساحات المرنة القابلة للتطوير بالكامل، مع إمكانية تحويلها إلى غرف اجتماعات أو مساحات للاستراحة. كما تتميز هذه الهياكل بجاهزيتها للاستخدام مباشرة بعد تركيبها، والذي لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة في الموقع، ما يعزز كفاءة وسرعة التجهيز ويدعم تحسين تصاميم المواقع. ويعكس التعاون تركيز مركز دبي التجاري العالمي المتواصل على الارتقاء بتجربة الفعاليات الشاملة عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمبتكرة.

كما تتوافق مرونة هذه الحلول مع توجهات المركز في مجال الاستدامة، من خلال استخدام مواد وهياكل تقلل الأثر البيئي مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء. وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: مع استمرار تطور الفعاليات العالمية من حيث الحجم والتعقيد، تبرز الحاجة إلى تطوير أساليب تصميم وتنفيذ بيئات الفعاليات.

وتعكس شراكتنا مع شركة -45dB التزام مركز دبي التجاري العالمي بالارتقاء بجودة التفاعل والتواصل داخل مرافقنا، مع دمج مفاهيم الاستدامة بصورة أكثر تأثيراً ضمن دورة حياة الفعاليات. وتتيح تقنيات شركة -45dB للعارضين والمنظمين توفير بيئات عالية الأداء للاجتماعات والمؤتمرات، تتكامل بسلاسة مع أجواء المعارض. ومع مواصلتنا توسيع نطاق مرافقنا وتعزيز طموحاتنا المستقبلية، نركز على تطوير بنية تحتية أكثر استدامة للفعاليات بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة -45dB العمل بشكل مباشر مع منظمي الفعاليات والعارضين لتوفير الحلول وتركيبها، فيما سيدعم المركز الترويج التجاري لهذه الحلول عبر قنواته الترويجية ومحفظته المتنوعة من الفعاليات. وقال جون نونان، المؤسس والمدير الإداري لشركة -45dB: يسرنا التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، أحد أبرز منصات تمكين الفعاليات في العالم. لطالما كانت مهمتنا في -45dB هي توسيع آفاق الإمكانيات في بيئات الفعاليات المباشرة، ويمنحنا التعاون منصة مثالية لتحقيق ذلك.

وسوف تساهم حلولنا العازلة للصوت بشكلٍ كبير في تعزيز الفعاليات والمعارض المقامة في المركز، ما يُمكن المنظمين والعارضين على حدٍ سواء من تقديم تجارب استثنائية للزوار. هذه مجرد بداية لتوطيد العلاقات المثمرة، ونتطلع قدماً إلى ازدهارها خلال السنوات المقبلة. يعد مركز دبي التجاري العالمي أحد أبرز المراكز العالمية لتنظيم الفعاليات والمعارض، حيث يستضيف سنوياً أكثر من 100 فعالية دولية كبرى تجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية المركز لتعزيز مكانته كوجهة رائدة للأعمال، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العارضين والمنظمين المتزايدة. وتساهم حلول -45dB في تحسين تجربة الحضور من خلال توفير بيئات هادئة ومناسبة للاجتماعات داخل صالات العرض المزدحمة، مما يزيد من فعالية التواصل وتبادل الأعمال. كما أن التركيبة المرنة لهذه الهياكل تسمح بإعادة استخدامها في فعاليات متعددة، مما يقلل من النفايات ويدعم أهداف الاستدامة.

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل مرافق أخرى تابعة للمركز في المستقبل، مثل مركز دبي الرياضي والمواقع الخارجية المخصصة للفعاليات. ويعكس هذا التوجه التزام دبي بتعزيز بيئة الأعمال المبتكرة والمستدامة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

معارض فعاليات ابتكار استدامة دبي

United States Latest News, United States Headlines