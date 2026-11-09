مركز دبي للسلع المتعددة يسجل نمواً بنسبة 6.5% في عدد الشركات الأمريكية المسجلة لديه

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة نمو عدد الشركات الأمريكية المسجلة لديه بنسبة 6.5% ليصل إلى 740 شركة، في ظل تسجيل التجارة الثنائية مع الإمارات مستوى قياسياً.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ، وهو منطقة أعمال دولية تعمل على تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أن عدد الشركات الأمريكية المسجلة لديه نما بنسبة 6.5% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى 740 شركة. ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز مكانة المركز بوصفه مركزاً تجارياً للشركات الأمريكية الساعية إلى التوسع في أسواق من بين الأسرع نمواً في العالم.

وأوضح مركز دبي للسلع المتعددة أن الشركات المسجلة لديه تمثل ما يقارب نصف إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والمقدّر عددها بنحو 1500 شركة. كما يستند هذا النمو إلى زخم تجاري واستثماري متزايد بين الإمارات والولايات المتحدة.

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نمو التجارة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة

سجلت التجارة السلعية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 39.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى دولة الإمارات بنسبة 16.2% لتصل إلى 31.4 مليار دولار أمريكي.

وبحسب الأرقام التي أوردها مركز دبي للسلع المتعددة، حافظت دولة الإمارات على مكانتها بوصفها أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي. وتعكس هذه المؤشرات متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتفتح مجالاً أوسع أمام الشركات الأمريكية الراغبة في توسيع حضورها الدولي.

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ويرى المركز أن هذه الأرقام تمنح مجتمع الأعمال في البلدين أساساً أوضح لاتخاذ قرارات التوسع. وتشير المعطيات إلى أن الطلب على الوصول إلى الأسواق الدولية عبر دبي يتزامن مع نمو التبادل السلعي والاستثماري.

جولة ميامي وطاولة أمريكا اللاتينية الترويجية

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث جولاته الترويجية في ميامي ضمن مبادرة "وُجد من أجل التجارة"، بمشاركة قادة أعمال أمريكيين وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة. وهدفت الجولة إلى استعراض فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

وشملت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة متخصصة بعنوان "التجارة والاستثمار والثروات الخاصة بين دبي وأمريكا اللاتينية"، عقدت بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في ميامي. وشارك في النقاش ممثلون عن أسواق أمريكا اللاتينية لبحث سبل توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.

وركزت الطاولة المستديرة بشكل خاص على الثروات الخاصة والمكاتب العائلية والتوسع الدولي للأعمال، بهدف توطيد العلاقات بين دبي والأمريكتين. وعُقدت هذه الطاولة قبل يوم من فعالية "وُجد من أجل التجارة" في ميامي.

تصريحات أحمد بن سليّم حول الشراكة الاقتصادية

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تواصل ترسيخ قوتها وتوسيع آفاقها. وأشار إلى أن حجم الفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في البلدين يتعزز مع هذه الأرقام القياسية.

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وأوضح بن سليّم أن هذا الزخم ينعكس مباشرة على مركز دبي للسلع المتعددة، إذ نما مجتمع الشركات الأمريكية المسجلة لديه بنسبة 6.5% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وأضاف أن الجولة في ميامي نُظّمت بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في ميامي وغرفة تجارة ميامي الكبرى.

وأكد بن سليّم أن المركز يستثمر المزايا التكاملية لدبي وميامي بوصفهما بوابتين استراتيجيتين للأسواق العالمية. وعبّر عن تطلع المركز إلى استقطاب المزيد من الشركات الأمريكية، وتمكينها من بناء شراكات جديدة وتوسيع عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا انطلاقاً من دبي.

القطاعات الأمريكية المسجلة وفرص النمو المقبلة

تتوزع الشركات الأمريكية المسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والخدمات المهنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والطاقة والإعلام والتسويق والعملات المشفرة وتقنيات الويب 3. ويعني هذا التنوع أن الشركات من قطاعات مختلفة تجد مساراً للدخول إلى الأسواق الدولية عبر المركز.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تمكين الشركات الأمريكية من الوصول إلى العملاء الدوليين والشركاء التجاريين. كما يهدف المركز إلى تمكينها من الاستفادة من فرص جديدة للنمو في الأسواق التي تتصل بدبي.