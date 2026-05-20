مرافئ الفجيرة توقع ثلاث اتفاقيات لاستئجار أراضٍ مع مطار الفجيرة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية

تحتل مرافئ الفجيرة مكانة استراتيجية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلعب دوراً محورياً كبوابة رئيسية للتجارة بموقعها على شبه القارة الهندية ومسارات التجارة الإفريقية والأسواق العالمية. توفر منذ تأسيسها في عام 2017، منشأة متعددة الأغراض للتعامل مع الحاويات والبضائع العامة وخدمات تحميل وتفريغ البضائع والرحلات السياحية، مع رصيف يمتد طوله إلى 1,000 متر ويصل عمقه إلى 15 متراً، ما يتيح استقبال السفن الكبيرة. وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز انسيابية التجارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند والبحر الأحمر وشرق إفريقيا.

أعلنت مرافئ الفجيرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي الممكّن العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية ل استئجار أراضٍ مع مطار الفجيرة الدولي ، وهيئة ال منطقة الحرة بالفجيرة ، و شركة الظاهرة للتجارة الزراعية .

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل اللوجستي وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب دعم تطوير القدرات اللوجستية والصناعية، وتمكين الاستفادة من البنية التحتية للموانئ والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات عبر سلاسل الإمداد. تمتد الأراضي المؤجرة على مساحة إجمالية تبلغ 130,000 متر مربع، وسيتم توظيفها لتعزيز القدرات التشغيلية واللوجستية لمرافئ الفجيرة، مما يرسّخ دور الإمارة كبوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والنمو الصناعي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مرافئ الفجيرة توقيع اتفاقيات استئجار أراضٍ مطار الفجيرة الدولي منطقة الحرة بالفجيرة شركة الظاهرة للتجارة الزراعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«وطنية تكافل»: 1000 مطالبة تأمين منذ 15 إبريلاتخذت شركة «وطنية للتكافل»، إجراءات استثنائية، لتسوية المطالبات بشكل أسرع للعملاء، الذين تضررت مركباتهم..

Read more »

درهم الأمل.. المسمى الجديد لمبادرة بـ«مالية دبي»أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، أن مبادرتها «درهم الخير»، التي كانت أطلقتها في عام 2017...

Read more »

قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين يدخل حيز التنفيذ في إسبانياخل قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة الانفصال عام 2017 حيز التنفيذ في إسبانيا

Read more »

مركز دبي للسلع يستقطب أكثر من 1,000 شركة جديدة في 6 أشهر بارتفاع 15%موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

«الصحة»: برنامج حياة أنجز 1000 عملية تبرع بالأعضاءدبي: «الخليج» كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، في إنجاز 1000 عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ انطلاقه في عام 2017.

Read more »

بلدية دبي تحدد 5 مقاصب لعيد الأضحى وتعلن ساعات عملهاأعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم خدماتها لسكان الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بطاقةٍ استيعابية تصل إلى 1,000 رأس من الماشية في الساعة.

Read more »