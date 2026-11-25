مراسي دبي هاربر تحقق نمواً في الزوار بنسبة 53% خلال أكتوبر بفضل بنية تحتية متطورة ومعرض القوارب الدولي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لليخوت.

أعلن واين شيبرد ، المدير العام لشركة مراسي دبي هاربر التابعة لشركة شمال القابضة ، عن تحقيق وجهات دبي البحرية قفزة نوعية في الأداء خلال شهر أكتوبر الماضي. حيث سجلت المراسي وصولاً قدره 184 ألف مرتاد للقوارب والأنشطة البحرية، مسجلةً معدل نمو بنسبة 53% مقارنة بشهر سبتمبر. وقد كان لهذا الإنجاز دور كبير في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لصناعة اليخوت والسياحة البحرية، عبر مواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار.

تطوير البنية التحتية والجسور المرورية

تأتي هذه النتائج متزامنة مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لا سيما الجسر المكون من 1.5 كيلومتر الذي يربط شارع الشيخ زايد مباشرة بدبي هاربر. وقد تم تنفيذ هذا الجسر بالتعاون بين شركة شمال القابضة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مما أدى إلى تقليص زمن الوصول من فترة تتراوح بين 12 و30 دقيقة إلى ما بين دقيقتين وثلاث دقائق فقط. وبذلك أصبح الوصول إلى الوجهة أسرع بكثير، مما سهل حركة الزوار وساهم في زيادة الإقبال عليها خلال الأشهر الأخيرة.

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مواقف السيارات ومشاريع الضيافة الكبرى

فيما يخص التوسعات الحديثة، أضافت مراسي دبي هاربر مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات خلال العام الجاري، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 845 مركبة. ويتكون هذا المبنى من طابق أرضي وثمانية طوابق، بما في ذلك مواقف على سطح المبنى، بالإضافة إلى تطوير منظومة التنقل الداخلي وتخصيص نقاط لصعود ونزول مستخدمي عربات النقل. كما تستمر الوجهة في توسيع مرافق الضيافة والمطاعم، حيث من المقرر افتتاح مشروع ذا أنكور خلال الربع الأول من عام 2027، على مساحة تتجاوز 110 آلاف قدم مربعة.

الأرصفة الفاخرة والجوائز الدولية المتتالية

تضم مراسي دبي هاربر شبكة واسعة تضم 705 أرصفة لرسو القوارب واليخوت، موزعة على مرسى الخليج ومرسى هاربر، منها 200 رصيف لليخوت الفاخرة التي يزيد طولها على 24 متراً. وتتضمن هذه الأرصفة رصيفين خاصين لليخوت العملاقة التي يزيد طولها على 160 متراً، مع توفير وصول مباشر إلى مياه الخليج العربي دون قيود على الارتفاع الملاحي. وقد حصلت المراسي على العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم عام 2021، وجائزة المرسى الدولي للعام في 2025، بالإضافة إلى تصنيف المراسي الذهبية الخمس.

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دور معرض القوارب والمبادرات الرياضية

يعتبر معرض دبي العالمي للقوارب منصة حيوية لتعزيز الشراكات، حيث يستقطب في دورته الحالية أكثر من 100 يخت. وقد أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن المعرض يجسد مسيرة تطور القطاع البحري على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وأضاف أن المعرض شهد انتقالات بين مواقع عديدة وصولاً إلى دبي هاربر، التي توفر بيئة متكاملة تجمع بين صناعة اليخوت والاستثمار والسياحة، مشيراً إلى أن دبي استضافت بطولات تجاوز حضورها 80 ألف شخص مؤخراً.

التزامات المستقبل والمنشآت السكنية

في إطار الاستدامة والتطوير، حصلت مراسي دبي هاربر عام 2026 على التصنيف البلاتيني ضمن اعتماد المراسي الذهبية الخمس، بالإضافة إلى شهادة آيزو 14001:2015 للإدارة البيئية. كما تضم الوجهة مجموعة من المشاريع العقارية والسكنية مثل دبل بيتش إديشن وداماك باي باي كافالي. وستستضيف دبي هاربر معرض دبي العالمي للقوارب خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات دولية تعزز ارتباط الإمارة بالبحر وتدعم نمو السياحة البحرية.