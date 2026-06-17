مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية تنهي الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز

توثّق المذكرة بين واشنطن وطهران 14 بندًا لتسوية الصراع، رفع الحصار البحري، إعفاء النفط، وإلغاء العقوبات مقابل التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية ومتابعة تنفيذ الاتفاق عبر آلية دولية.

أعلنت المذكرة التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة و إيران عن مجموعة من البنود الأربعة عشر التي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر وإعادة فتح مضيق هرمز لمواجهة الملاحة فوراً.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن رفع العقوبات عن طهران سيرتبط بمستوى التزامها بالقضايا النووية، مشددين على أن مرحلة التحقق من حسن النوايا لن تستغرق أكثر من أيام أو أسابيع قليلة. وتأتي المذكرة لتشمل، في صفتها الأساسية، إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، مع التزام الطرفين باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإجراء مفاوضات من أجل توصل إلى اتفاق نهائي خلال ستين يوماً.

كما تنصّ على رفع الحصار البحري الأمريكي فور توقيع المذكرة، واتخاذ إيران إجراءات فورية لضمان استئناف الملاحة في مضيق هرمز، ما سيعطي دفعة قوية للتجارة الإقليمية والعالمية. في الجانب الاقتصادي، تتضمن الوثيقة تعهداً من واشنطن بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وتنمية الاقتصاد الإيراني، إلى جانب وقف جميع العقوبات المفروضة وإصدار إعفاءات فورية لصادرات النفط الخام الإيراني بمجرد توقيع المذكرة.

كما سيتضمن الاتفاق الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، ما يفتح المجال لتدفق استثمارات جديدة وتخفيف الأعباء المالية التي عانتها إيران لسنوات. بالمقابل، تعهد طهران بعدم إنتاج أسلحة نووية على الإطلاق، والحفاظ على الوضع الراهن للبرنامج النووي حتى يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي، مع وضع آلية للمتابعة تنفذ من قبل هيئة دولية مختصة لضمان الالتزام المستقبلي من قبل الطرفين.

من جانب آخر، شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن تخفيف العقوبات سيتوقف بشكل كامل على مدى التزام طهران بالمسائل النووية، مؤكدًا أن أي انتهاك سيُكشف خلال أيام أو أسابيع وليس شهوراً. وأوضح أن طهران لا تملك المعدات اللازمة لاستخراج المواد النووية المخصبة، وأنها تحتاج إلى تقنيات أمريكية أو صينية للقيام بذلك، ما يجعل المتابعة الدقيقة أمراً حيوياً.

وأضاف أن اجتماعاً دولياً سيعقد في جنيف نهاية هذا الأسبوع سيتناول مسألة تدمير أو استخراج المواد النووية المخصبة، وهو ما يُعد من أولويات إدارة ترامب. كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة ستنفّذ إعفاءات لتصدير النفط الإيراني فور التوقيع، وستحافظ طهران على برنامجها النووي دون فرض عقوبات جديدة حتى يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وفيما يخص العقوبات، أوضح المسؤول أن واشنطن مستعدة لرفعها إذا أظهر الجانب الإيراني حسن تصرف، محذرًا أن الرئيس ترامب لن يتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة إذا فشل التوصل إلى اتفاق. وأفاد أن الولايات المتحدة تسيطر الآن على الخط الجنوبي لمضيق هرمز، مشيراً إلى أن الحصار السابق كان فعالاً، لكنه سيتلاشى مع تنفيذ المذكرة.

وأخيراً، أشار إلى وجود تواصل مستمر بين طهران وواشنطن، قد يكون كل ساعة أو على أساس يومي، غير أن مستوى الثقة بين الجانبين لا يزال ضعيفاً للغاية، ما يستدعي إنشاء جهاز تنفيذي لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم وضمان الالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي





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