مذكرة 14 نقطة لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية

تعلن جمهورية إيران والولايات المتحدة عن إنهاء فوري ودائم للحرب على الجبهات كافة، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض من الآن فصاعداً. وسيتولى الاتفاق النهائي تأكيد أحكام هذه المادة وبقية المواد. تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

تعلن جمهورية إيران والولايات المتحدة عن إنهاء فوري ودائم للحرب على الجبهات كافة، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض من الآن فصاعداً.

وسيتولى الاتفاق النهائي تأكيد أحكام هذه المادة وبقية المواد. تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوماً، وهي فترة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. وفي هذا السياق، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران، وتعمل على إعادة حركة المرور إلى طاقتها الكاملة خلال فترة أقصاها 30 يوماً.

كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي. وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات التي تواجهها إيران حالياً، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، سواء كانت أولية أو ثانوية. وتعهدت إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوماً، وهي فترة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران، الولايات المتحدة، الحرب، اتفاق، مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بــ 1410 كيلوغرامات من الحرير والذهب.. الكعبة تستقبل العام الهجري بثوب الإجلالفي مشهدٍ يفيضُ إجلالاً ومهابة، وتتجه إليه أنظار الملايين من مشارق الأرض ومغاربها، تجددت في مطلع شهر محرم للعام الهجري 14

Read more »

«سبيس إكس» تقفز إلى 2.8 تريليون دولار وتتجاوز «أمازون» وسط موجة صعود قويةواصلت أسهم شركة سبيس إكس، التابعة لإيلون ماسك، صعودها الحاد أمس، لترتفع بأكثر من 14%، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز أما

Read more »

انتقام فرنسا من السنغال 3-1 في كأس العالم 2026انتقم منتخب فرنسا من نظيره السنغالي بفوز 3-1 في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. سجل كيليان مبابي هدفين ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 57 هدفًا دوليًا متجاوزًا أوليفييه جيرو، كما أصبح هداف المونديال الفرنسي برصيد 14 هدفًا متجاوزًا جوست فوانتين. سجل برادلي باركولا الهدف الثاني، بينما سجل مباي نيانج هدف السنغال الوحيد.

Read more »

منتخب فرنسا يحقق فوزاً تاريخياً على السنغال في كأس العالم 2026المنتخب الفرنسي بدأ مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مهم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة، بفضل تألق كيليان مبابي الذي سجل هدفين وقاد 'الديوك' إلى أول ثلاث نقاط في البطولة. كما أصبح الهداف الفرنسي الأول في تاريخ كأس العالم برصيد 14 هدفاً، متخطياً الرقم السابق المسجل باسم جوست فونتين.

Read more »