مدينة الشيخ شخبوط الطبية تطلق تقنية تشخيصية جديدة للكشف السريع عن نزف الجهاز الهضمي العلوي

أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية تقنية تشخيصية متطورة تمكن من الكشف السريع والدقيق عن نزف الجهاز الهضمي العلوي، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى التدخل العاجل وتحسين تجربة المريض ورفع كفاءة الخدمات الصحية في حالات الطوارئ.

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي ، قادرة على اكتشاف وجود نزف في الجهاز الهضمي العلوي بسرعة كبيرة، مما يمنح الأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق ويسرّع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي للمدينة، إن هذه التقنية تتيح للفرق الطبية اتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات واضحة، مما يحسن تجربة المرضى ويرفع كفاءة الخدمات الصحية. وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية في المدينة قدرة هذه التقنية على دعم كوادر الرعاية السريرية للتأكد من عدم الحاجة إلى إجراء تدخلي عاجل في 86٪ من الحالات التي تم تقييمها، حيث إن معظم المرضى الذين يشتبه في وجود نزف بالجهاز الهضمي العلوي يحتاجون إلى تقييم سريع عند وصولهم إلى أقسام الطوارئ، على الرغم من أن كثيراً من الحالات لا تستدعي تدخلاً عاجلاً عبر التنظير الداخلي، مما يعكس الأثر المباشر للتقنية في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية





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