زيارة المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حمد الكعبي، لمحطة براكة للطاقة النووية للإطلاع على مستجدات الأنشطة الرقابية وتقييم جاهزية الفرق. أثناء الزيارة اطلع الكعبي على تشغيل الوحدات الأربع، وخطط الصيانة، وأشاد بجهود فرق الاستجابة للحادث الأخير التي حافظت على سلامة المنشأة. كما التقى بمفتشي الهيئة وشكرهم على جهودهم في الرقابة. الزيارة تعكس التزام الإمارات بالمعايير الدولية وتركز على تعزيز الأمن والسلامة النووية في جميع الظروف.

أكد حمد الكعبي ، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المستوى العالي من التنسيق والجاهزية والاحترافية للفرق في محطة براكة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قوة ومرونة الإطار الرقابي والتشغيلي في دولة الإمارات، كما جدد التأكيد على أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الظروف، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمحطة براكة، للاطلاع على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطة. وخلال الزيارة اطلع على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة التزود بالوقود المخطط لها وأعمال الصيانة، وتعكس الزيارة التزام الهيئة المستمر بضمان أمن وأمان المحطة من خلال أعمالها الرقابية، كما التقى الفرق التي شاركت في الاستجابة للحادث الذي وقع مؤخراً في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً بجهودهم في التعامل مع الحدث، والتي أسهمت في الحفاظ على سلامة وأمن المنشأة وحماية العاملين والجمهور والبيئة.

وخلال الزيارة التقى أيضاً فريق المفتشين التابعيين للهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بالقيام بمهامها الرقابية بفعالية في المحطة، وتوجه بالشكر على تفانيهم وجهودهم المستمرة في الرقابة، لضمان أمن وأمان محطة براكة للطاقة النووية. تضمنت الزيارة اطلاع المدير العام على سير العمل في المحطة وتقييم جاهزية الفرق الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل بمعايير السلامة النووية الدولية. وقد ناقش الكعبي مع المسؤولين في المحطة خطط الصيانة الدورية وبرامج التدريب المستمر لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما تم استعراض استراتيجيات الاستجابة للطوارئ والأطر التنظيمية المعمول بها، مع التركيز على تحسين آلية التنسيق بين مختلف الأقسام والفروع. وأشاد المدير العام بالدور الفعال للفرق العاملة وروح التعاون التي تسود بيئة العمل، مؤكداً أن هذه العناصر تشكل حجر الأساس في تحقيق أعلى مستويات الأمان. من ناحية أخرى، شكلت الزيارة فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة بعد الحادث الأخير، حيث تم تحليل الأسباب وتحديد سبل المعالجة لمنع تكراره. وقد أظهرت الفرق المكلفة بالتحقيق قدرة عالية على Foucault تحليل البيانات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

كما تم التأكيد على أهمية الشفافية في نشر النتائج وتقديم التقارير للجهات المعنية محلياً ودولياً. واختتمت الزيارة بتوجيهات الكعبي بضرورة الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة among all levels of the organization and maintaining continuous improvement in operational and regulatory procedures





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