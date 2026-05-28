مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ونيابة عن المدعي العام الحالي تعرضا للتهديد بسبب عملهما في تحقيقات جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين

فتو بنسودة والمدعي العام الحالي كريم خان خرجا مؤخراً عن صمتهما، وكشفا عن تعرضهما للتهديد في حال واصلا عملهما وأصدرا اتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، كما تعرضا لتهديد من جانب مسؤولين أمريكيين.

عندما تتجاوز بعض الدول كل القوانين الدولية والإنسانية، وتتعمد انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، ولا تبالي بمساءلة أو محاسبة، لأنها تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وأنها قادرة على فرض إرادتها وقوانينها بالقوة، فإنها ترى أن من حقها أن تجعل من القانون الدولي أداة من أدواتها للهيمنة والسيطرة، وفي حال وجدت أن القانون الدولي ليس طيعاً أو سهل الانقياد، فإنها تلجأ إلى تهديده أو إخضاعه من أجل تعطيل مسارات المساءلة الدولية كما هو حال الدول التي ترفض الانصياع للسياسة الأمريكية فتتعرض لعقوبات سياسية واقتصادية.

