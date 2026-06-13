مدرسة الإمارات: تطبيق اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر

تم قرر تطبيق اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في الإمارات العربية المتحدة. هذه الاختبارات تهدف إلى تدريب الطلبة والكادر الإداري على إجراءات الاختبارات الإلكترونية، واختبار كفاءة الأنظمة الرقمية، وقياس جاهزية الأجهزة المستخدمة في أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.

قررت إدارات مدارس حكومية في الإمارات العربية المتحدة تطبيق اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري.

هذه الاختبارات تهدف إلى تدريب الطلبة والكادر الإداري على إجراءات الاختبارات الإلكترونية، واختبار كفاءة الأنظمة الرقمية، وقياس جاهزية الأجهزة المستخدمة في أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام. وحذرت إدارات المدارس من غياب الطلبة خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق اختبارات نهاية العام، تزامناً مع تنفيذ سلسلة من الاختبارات التجريبية والتقنية. وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل 16 يونيو لتنفيذ اختبار تقني تجريبي إضافي إلى جانب الاختبارات التجريبية المقررة خلال الأسبوع ذاته.

ويشمل هذا الاختبار فحص جاهزية أجهزة الحاسوب المحمولة (اللابتوب) وتأكيد كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الاختبارات النهائية. وأكدت ضرورة إحضار الطلبة لأجهزة اللابتوب الخاصة بهم يومياً خلال فترة الاختبارات التجريبية، على أن تكون مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام. وأشارت إلى أن الاختبارات التجريبية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لطلبة الصف الخامس، الذين سيؤدون الاختبارات الإلكترونية للمرة الأولى بعد تحويل جميع اختبارات هذه المرحلة للنظام الإلكتروني.

وسيتم تنفيذ بعض الاختبارات التجريبية عبر منصة "Swift Assess"، ومنها اختبار مادة الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من تحديث التطبيقات والبرامج المخصصة للاختبارات الإلكترونية على مختلف أنظمة التشغيل، بما في ذلك تطبيق "Swift Assess" للأجهزة اللوحية، ومتصفح الاختبارات الآمن لأجهزة الحاسوب العاملة بنظامي "ويندوز" و"ماك"





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