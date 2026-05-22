مدرب العين يشكر جماهير «الزعيم» بعد كأس رئيس الدولة والحديث عن أداء فريقه ومنافسه

أكد مدرب العين ، فلاديمير إيفيتش ، أن ‫‘ الزعيم ’‬ استحق التتويج بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز العريض على ال جزيرة 4-1، في المباراة النهائية، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، ليُكمل النادي موسماً استثنائياً التيته بالسيطرة على أبرز بطولتين «دوري المحترفين والكأس».

وقال إيفيتش في تصريحات صحافية بعد المباراة: «إن لاعبي العين تعاملوا بصورة مثالية مع مجريات المباراة ونجحوا في فرض أفضليتهم رغم البداية الصعبة». وأضاف: «الهدف الذي دخل مرماه جاء من كرة ثابتة ومن دون فرص حقيقية سبقت ذلك، لكن الأهم بالنسبة لنا كان ردة الفعل السريعة من اللاعبين».

وأوضح أن ‫‘الفريق’‬ أظهر شخصية قوية بعد التأخر في النتيجة، ونجح في العودة سريعاً عبر تسجيل هدف التعادل، ثم واصل اللاعبون الضغط والتركيز حتى تسجيل الهدف الثاني، حيث كان الطرف الأفضل في المباراة من حيث التنظيم وصناعة الفرص والسيطرة على مجرياته خلال أغلب الفترات. أشاد مدرب العين بالأداء الجماعي للفريق، مؤكداً أن روح اللاعبين كانت العامل الأبرز وراء تحقيق الثنائية هذا الموسم، وقال: «أنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، ليس فقط في هذه المباراة، بل في جميع البطولات، الفريق أظهر شخصية البطل واستحق التتويج».

كما خص مدرب العين جماهير ناديه بإشادة كبيرة، قائلاً: «جماهير العين كانت مذهلة كعادتها، لقد منحت اللاعبين طاقة إضافية طوال المباراة، وأنا فخور جداً بهذا الدعم الرائع، وأشكرها على وقوفها خلف الفريق في كل الظروف، كما أشكر إدارت النادي على الدعم الكبير الذي قدمته لي وللاعبين طوال الموسم». وختم إيفيتش: «هذه اللحظات صنعت من أجل الجماهير، أتمنى لها الاستمتاع بالاحتفال بكأس رئيس الدولة لأنهم يستحقون الفرح بعد هذا الموسم الكبير.

