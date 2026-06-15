مدرب اليابان يستخدم "سبورة" غير عادية لتحفيز لاعبيه في كأس العالم

استخدم مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو "سبورة" غير عادية لتحفيز لاعبيه في مباراة كأس العالم ضد هولندا، مما أثار إعجاب الجماهير واللاعبين على حد سواء. وقامت اللقطات التلفزيونية بتوثيق اللحظة، حيث رفع مورياسو لوحة تحمل الرقمين "4-5" ثم تعديلها تدريجياً إلى "3" و"2" وصولاً إلى "1"، مما أدى إلى تواصل أفضل بين اللاعبين والمدرب وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

أثار مدرب المنتخب اليابان ي هاجيمي مورياسو الانتباه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب اليابان ي مع هولندا التي انتهت بالتعادل 2-2 في نهائيات كأس العالم 2026 ، بعدما لجأ إلى أسلوب غير تقليدي لتحفيز لاعبيه من المنطقة الفنية.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية المدرب الياباني وهو يستخدم "سبورة" تكتيكية بيضاء للتواصل مع لاعبيه، حيث رفع في البداية لوحة تحمل الرقمين "4-5"، في إشارة إلى الدفع بعدد أكبر من اللاعبين في الجانب الهجومي، قبل أن يقوم بتعديل الأرقام تدريجياً إلى "3" ثم "2" وصولاً إلى "1"، في مشهد بدا وكأنه توجيه تدريجي لزيادة الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة





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كأس العالم 2026 اليابان هولندا مدرب اليابان سبورة تكتيكية

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