مدارس خاصة تطبق ضوابط صارمة لمكافحة التشهير الإلكتروني في سبتمبر 2026

مدارس خاصة تبدأ تطبيق لائحة سلوك مشددة في 5 سبتمبر 2026 لمكافحة التشهير الإلكتروني، مع حسم 12 درجة سلوكية للمخالفين وإحالة الحالات الجسيمة للجهات المختصة.

تشدد المدارس الخاصة بشكل كبير على الإجراءات الرامية لمكافحة ظاهرة التشهير والإساءة الرقمية، حيث اعتمدت ضوابط صارمة تهدف إلى حماية الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية من الممارسات التي تمس السمعة والخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه الممارسات المحرمة نشر الشائعات، وتصوير الآخرين أو تسجيلهم دون إذن مسبق، بالإضافة إلى تداول المراسلات الخاصة وإنشاء حسابات مخصصة للسخرية من الأفراد أو المؤسسات.

تصنيف المخالفات وحسم الدرجات السلوكية

نصت لائحة إدارة سلوك الطلبة الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف "محاولة التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم" ضمن مخالفات الدرجة الثالثة المصنفة على أنها خطيرة. ويعاقب على هذه المخالفة بحسم 12 درجة من رصيد السلوك للطالب المخالف، مما يعكس الخطورة البالغة لاستخدام المنصات الرقمية للإساءة إلى أفراد المجتمع المدرسي ويؤكد خضوع هذه المخالفات للمساءلة التأديبية الرسمية.

تعريف واسع لنطاق التشهير والإساءة

وفق السياسة المدرسية المعممة التي اطلعت عليها صحيفة البيان ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من سبتمبر 2026، حددت الوثيقة ممارسات تعد من صور التشهير والإساءة الرقمية، وتشمل السب والشتم عبر الرسائل والتعليقات والمجموعات الخاصة والعامة. كما تتضمن الضوابط حظر نشر الشائعات أو الاتهامات بحق الطلبة أو المعلمين أو الإدارات المدرسية، بالإضافة إلى تصوير الآخرين أو تسجيلهم ونشر المواد دون الحصول على إذن.

وأكدت السياسة أن مفهوم التشهير لا يقتصر على نشر معلومات مختلقة أو اتهامات غير صحيحة، وإنما يشمل نشر أو مشاركة أو إعادة نشر أي محتوى نصي أو صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي يمس سمعة شخص أو جهة أو كرامتهما أو يكشف خصوصيتهما. ويشمل هذا التعريف المحتوى سواء كان صحيحاً أو مختلقاً، سواء نُشر بصورة علنية أو داخل مجموعات خاصة، مما يجعل نطاق الحماية شاملاً لجميع أشكال النشر الرقمي.

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مسؤولية تداول المحتوى وآليات الدعم

أوضحت الضوابط أن إعادة تداول المحتوى المسيء أو التعليق عليه بطريقة تضاعف أثره، وتداول البيانات والمراسلات الخاصة بالمدرسة أو أفراد المجتمع المدرسي، وانتحال هوية شخص أو جهة، ونشر مواد مسيئة لرموز الدولة أو الأفراد أو المؤسسات، كلها أمور تخضع للمساءلة. وشددت على أن المسؤولية لا تقتصر على الشخص الذي نشر المحتوى للمرة الأولى، بل تمتد لتشمل من يشارك في تداوله أو توسيع نطاق انتشاره، خاصة في ظل انتشار مجموعات التواصل بين الطلبة وأولياء الأمور.

وتتبع المدرسة أربع مراحل للتعامل مع وقائع التشهير والإساءة الإلكترونية، تبدأ برصد المخالفة أو تلقي البلاغ مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية دون إعادة نشر المواد المسيئة. تتضمن المرحلة الثانية توثيق الواقعة سرياً من قبل الإرشاد الطلابي وإحالتها إلى منسق الحماية والإدارة المدرسية في اليوم نفسه، بينما تشمل المرحلة الثالثة تقديم الدعم النفسي والتربوي للطالبة المتضررة والمطالبة بحذف المحتوى واستدعاء أولياء الأمور.

الخطوات التأديبية والإحالات القضائية

تتضمن المرحلة الرابعة تطبيق الإجراءات التأديبية وفق لائحة السلوك، وإحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة عند الضرورة، ثم متابعة الحالة حتى استكمال معالجتها. وأكدت السياسة أهمية عدم الاكتفاء بحذف المنشورات المسيئة، بل متابعة الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على الواقعة، والتأكد من توفير الحماية اللازمة للمتضررين، مع الربط بين التعامل مع مخالفات التشهير الإلكتروني ولائحة إدارة سلوك الطلبة الوزارية.

وأوصت السياسة بالامتناع عن نشر أي بيانات أو مراسلات تخص المدرسة أو العاملين فيها، واللجوء إلى القنوات الرسمية لمعالجة الخلافات بدلاً من تحويلها إلى منشورات قد تنطوي على إساءة. وحددت السياسة أربع مراحل للتعامل مع وقائع التشهير والإساءة الإلكترونية، تبدأ برصد المخالفة أو تلقي البلاغ من أي فرد في المجتمع المدرسي، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، ومنها لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية، دون إعادة نشر المواد المسيئة أو تداولها.