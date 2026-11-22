تسعى مدارس خاصة في دبي والشارقة وأبوظبي لتحسين بيئة التعلم عبر إطالة الفترات الاستراحتية وتشجيع التغذية الصحية بمشاركة الهيئة المعرفة.

أظهرت تقارير حديثة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن 83 في المئة من المدارس الخاصة حققت مستويات جيدة في جودة الحياة، فيما تسعى المؤسسات التعليمية لتطبيق إجراءات عملية لتعزيز رفاهية الطلاب. تشمل هذه الإصلاحات زيادة وقت الاستراحة وإتاحة تناول الإفطار داخل الفصول الدراسية، مما يعكس تحولاً نحو رؤية تعليمية شاملة تعطي الأولوية للرفاه النفسي والاجتماعي إلى جانب التحصيل الأكاديمي.

تجارب عملية في دبي والشارقة لتعزيز جودة الحياة

أعلنت وئام جبر، مديرة مدرسة خاصة في دبي، عن زيادة مدة الاستراحة اليومية من 20 إلى 25 دقيقة استجابة لاحتياجات الطالبات. وأوضحت أن الدقائق الإضافية سمحت للطالبات بتناول الطعام والحركة برفق، مما قلل من الاستعجال وساعدهن على العودة إلى الحصص أكثر هدوءاً وتركيزاً.

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في الشارقة، نفذت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة خاصة، مبادرة "فطوري في صفي" التي تستهدف ترسيخ العادات الغذائية الصحية. وأوضحت أن هذه المبادرة تجمع بين التوعية الصحية والتربية السلوكية، حيث تلتزم الطالبات بتناول الإفطار في وقته والإشراف المباشر للمعلمة، مما أظهر تفاعلاً إيجابياً في اختيار الأطعمة المغذية.

رؤية الخبراء لهندسة بيئة التعلم المدرسية

أكد الدكتور أسامة اللالا، خبير جودة الحياة والرفاه المدرسي، أن تحسين بيئة التعلم لا يعتمد على ميزانيات ضخمة، بل على فهم الاحتياجات اليومية للطلاب. وأشار إلى أن المفاتيح الرئيسية تتضمن التوازن في اليوم الدراسي، والصحة النفسية، والنشاط البدني، وإتاحة مساحات هادئة ومشاركة الطلاب في اتخاذ القرارات.

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وأضاف أحمد يحيى، مدير إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، أن ازدحام الجداول يرفع الضغوط النفسية على الطلاب. وأوضح أن التنسيق بين المعلمين لتوزيع الاختبارات وتحسين الانتقال بين الحصص يمكن أن يحسن التجربة دون التأثير في جودة التعلم الأكاديمي.

التأثير النفسي والمشاركة المجتمعية في النجاح

لفت تامر عادل، اختصاصي نفسي، إلى أن شعور الطالب بالأمان النفسي هو أساس جودة الحياة المدرسية. وأشار إلى أن الاستراحة تؤدي وظيفة نفسية واجتماعية، مما يسمح للطالب باستعادة نشاطه، ودعا المدارس لمكافحة التنمر وتعزيز العلاقات الإيجابية وتعليم مهارات تنظيم المشاعر.

أكدت التربوية سماء عبدالغني أن شعور الطالب بالأمان والقبول يعزز استعداده للتعلم. وأوضحت أن المدارس بحاجة إلى مراجعة رحلة الطالب اليومية كاملة، بدءاً من الاستقبال ومروراً بعدد الساعات والفرص المتاحة لممارسة الاهتمامات.

وأكملت هنادي أحمد بأن إشراك الطلاب في تطوير البيئة المدرسية يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء. وأضافت أن الاستماع لمقترحات الطلاب في مجالسهم ومناقشتها بشكل فاعل يساعد في تطبيق مهارات الحياة مثل إدارة الوقت والعمل الجماعي، مما يحقق تجربة تعليمية أكثر توازناً وفعالية.