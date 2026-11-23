إدارات المدارس الحكومية والخاصة تؤكد ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب المشحونة بالكامل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2026-2027، مع غياب أجهزة بديلة وتحميل الطالب مسؤولية التأخير.

أكدت إدارات المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم ، لأولياء الأمور، ضرورة إحضار أبنائهم أجهزة الحاسوب المدرسية بشكل إلزامي. وأشارت إلى أهمية الحضور بأجهزة مشحونة بالكامل خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027.

وشددت الإدارات المدرسية على عدم توافر أجهزة بديلة لدى بعض المدارس خلال أيام الاختبارات. وأوضحت أن الطالب يتحمل مسؤولية كاملة في حال عدم إحضار جهازه أو عدم جاهزيته الفنية.

مواعيد الجدول الزمني والامتحانات

تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري. وتستمر الامتحانات حتى الجمعة 11 ديسمبر المقبل لجميع طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر.

تجرى الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل صف ومسار تعليمي. وتهدف هذه المواعيد إلى تنظيم العملية الامتحانية بشكل دقيق وشامل.

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استراحة عيد الاتحاد واستئناف الدراسة

تتوقف الاختبارات خلال إجازة عيد الاتحاد بشكل مؤقت. وتُستأنف عملية الامتحان يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل.

تشمل الاستعدادات المدرسية تهيئة اللجان الامتحانية وتوفير برامج المراجعة والدعم الأكاديمي. كما تعمل المدارس على توعية الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات المنظمة للاختبارات لضمان سيرها بسلاسة.

مسؤولية الأولياء والتجهيزات التقنية

وجهت المدارس الحكومية رسائل تنبيهية إلى أولياء الأمور أكدت فيها ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزتهم المدرسية. كما شددت على ضرورة التأكد من شحن الأجهزة بالكامل قبل الحضور إلى المدرسة.

أوضحت المدارس أنه لا تتوافر أجهزة بديلة لدى بعض المدارس خلال فترة الاختبارات. وأكدت أن عدم إحضار الطالب جهازه أو عدم جاهزيته يضع مسؤولية ذلك على عاتقه شخصياً.

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برامج الدعم والحضور الافتراضي

فيما كثفت المدارس برامج الدعم الأكاديمي من خلال تنظيم حصص افتراضية لمراجعة الهياكل الامتحانية. كما تضمن هذه الحصص التدريب على نماذج الأسئلة والاستفسارات المباشرة.

شددت الإدارات على أهمية الالتزام بحضور هذه الحصصات، حتى لا يفقد الطلبة فرصة الاستفادة من الشروحات المباشرة. وأكدت أن التغيب عنها يفوت على الطالب فرصة الحصول على الدعم اللازم للامتحانات.