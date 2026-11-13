مخيم الإمارات والجامعة العربية تعزيز الأمن الإقليمي والتنسيق المشترك

استقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد أمين عام جامعة الدول العربية لمناقشة التحديات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم أبو ظبي، معالي نبيل إسماعيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية ، الذي يزور الدولة حالياً. وجرى خلال هذا اللقاء الرسمي، الذي جمع بين القيادة الإماراتية والقيادة العربية المشتركة، التركيز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة.

تطورات الأوضاع الإقليمية العربية

تناول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اللقاء، أحدث تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة العربية في ظل المعطيات الجيوسياسية المتغيرة. وأكد الطرفان خلال المحادثات، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية وتفعيل آليات التنسيق والتشاور المستمرين بين الدول العربية.

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وقد جدد سموه ومعاليه التأكيد على أهمية الدفع بمنظومة العمل العربي المشترك بما يتوافق ويتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما يسهم بشكل فعلي وملموس في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية.

الدور المحوري للإمارات في دعم السلام

من جانبه، أعرب معالي نبيل إسماعيل فهمي، خلال حديثه لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره العميق للدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأشار إلى أن هذا الدور يلعب حاسماً في دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

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وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجهود الإماراتية تساهم بشكل مباشر في تلبية تطلعات جميع الدول العربية نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، مما يعكس المكانة الاستراتيجية العالية لدولة الإمارات كقوة داعمة للسلام في المنطقة.

حضور اجتماعي رفيع المستوى

شهد اللقاء حضوراً سياسياً واستراتيجياً لافتاً، حيث حضره سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب قائد القوة البرية، إلى جانب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. كما شارك في الاجتماع سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مما يعكس الاهتمام المشترك بالقضايا الراهنة.

كما شارك في الجلسة نفسها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. وقد كان من بين الحاضرين أيضاً معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. يأتي هذا اللقاء في إطار السعي الحثيث لتوحيد الصفوف العربية ومواجهة التحديات المشتركة من خلال قنوات دبلوماسية مباشرة وعالية المستوى، تعزز من قدرة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على الرد الفعّال على مستجدات المشهد الإقليمي.