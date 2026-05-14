مخيم 'إرث الصحراء' التعليمي بحديقة العين من 6 إلى 24 يوليو: 3 أسابيع، 80 مشاركاً أسبوعياً، أنشطة تفاعلية وتراث واستدامة ووعي بيئيتنظم حديقة الحيوانات بالعين مخيمها الصيفي التعليمي التفاعلي تحت شعار 'إرث الصحراء' في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وغرس مفاهيم الاستدامة لدى الأجيال الصاعدة. يمتد المخيم على مدار ثلاثة أسابيع بمعدل 80 مشاركاً أسبوعياً، خلال الفترة بين 6 و24 يوليو المقبل. يعتمد المخيم على تجربة تعليمية مستوحاة من رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تثقيف الأجيال حول الحياة البرية الصحراوية، والتراث الإماراتي، ومفاهيم الاستدامة، حيث يتيح للمشاركين رحلة معرفية شاملة تسلط الضوء على الحياة الصحراوية، والتنوع البيولوجي، والتراث الإماراتي الأصيل، مع ربط هذه المفاهيم برؤية مستقبلية قائمة على الاستدامة. ويتضمن برنامج المخيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل التعامل مع الحيوانات، وأعمال يدوية ابداعية، وأنشطة بناء الفريق، وتعزيز التعاون إلى جانب تجارب علمية تطبيقية قائمة على التعلم بالممارسة، وأنشطة زراعية، وتطبيقات عملية حول الاستدامة. يهدف المخيم إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تعزز فهم الأطفال لأهمية الحياة البرية الصحراوية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي. كما يسعى لتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب عملية، مع ربط التعليم بالمرح عبر التعلم المباشر والاستكشاف. ويغرس المخيم مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية مستلهمة من التراث الإماراتي، ويعزز دور الأسرة في غرس الوعي البيئي والقيم المشتركة.

King Charles III delivers traditional address amid political turmoil in UKDuring a solemn ceremony in Westminster, King Charles III delivered his traditional address, but political turmoil within the governing Labour Party raised questions about the future of Prime Minister Keir Starmer, with calls for his resignation prior to local elections. Despite the turmoil, the prime minister successfully resisted calls to step down, with only four cabinet members and over 80 MPs resigning. Meanwhile, a cabinet meeting with Foreign Secretary Liz Truss came to an end quickly, Terry Sebastian leaving without any statements.

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع ترامب-شيا وتهدئة في أزمة حرب إيرانارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم، فيما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران. بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 105.76 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 101.14 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للخامين الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار. وصل ترامب إلى بكين مساء وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع شي بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة والتعامل مع قضايا شائكة مثل الحرب مع إيران ومبيعات الأسلحة لتايوان. ورغم أن ترامب نفى حاجته إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، فمن المتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل هذا الصراع المكلف الذي لا يحظى بتأييد كبير. لكن المحللون استبعدوا حصوله على الدعم الذي يريده. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة «قد يترك عدم إحراز تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق للولايات المتحدة خيارات قليلة بخلاف استئناف العمل العسكري». في الوقت نفسه، عزمت إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز إذ أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. وتوجه أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الإيراني إلى الصين في عام 2025، إذ تستفيد مصافي التكرير الصينية المستقلة من النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بأسعار مخفضة. أظهرت بيانات الشحن البحري الصادرة عن مجموعة بورصات ليدن اليوم الخميس أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز. وبحسب بيانات كبلر، تحمل الناقلة 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف برميل من مزيج خام داس الإماراتي وجرى تحميل الشحنات في أواخر فبراير شباط. والذهب دون 4700 دولار بمستهل تعاملات الخميس.. والفضة عند 87.6

