مخاطر نقص الإنسولين لصالح أدوية السمنة

تحذيرات من تأثير طفرة أدوية مثل أوزمبيك على توفر الإنسولين الضروري، خاصة في الدول منخفضة الدخل حيث يعاني ملايين المرضى من ندرة العلاج الأساسي منذ أكثر من قرن.

يواجه مرضى السكري في مختلف أنحاء العالم تحديات متباينة للغاية، حيث تتسابق شرائح كبيرة من المجتمع للحصول على حقن تساعد على خسارة الوزن، بينما يعتمد آخرون كلياً على جرعات ال إنسولين لضمان استمرار حياتهم بشكل طبيعي. هذه المفارقة باتت أكثر وضوحاً مع الصعود الهائل لأدوية "جي إل بي-1"، مثل " أوزمبيك" و"مونجارو" و"ويغوفي"، والتي صنعت واحداً من أسرع الأسواق نمواً في قطاع الصناعة الدوائية العالمية.

تزايد التركيز على أدوية إنقاص الوزن

دفعت الشعبية الكبيرة لهذه الأدوية الحديثة الشركات الكبرى إلى استثمار موارد ضخمة في تطوير علاجات جديدة للسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، مما خلق سوقاً مربحة للغاية تجتذب اهتمام المستثمرين والباحثين. ومع ذلك، تحذر مؤسسة إتاحة الأدوية من أن التركيز المتزايد على هذا السوق المربح قد يترك علاجات أساسية مثل الإنسولين في ظل اهتمام أقل من حيث البحث والتطوير والتوزيع.

Also read إقالة كاريك من يونايتد سابع مدرب منذ فيرغسون وأزمة الاستقرار تتعمق

يعيش نحو 589 مليون بالغ مصابون بمرض السكري حول العالم، ويقيم 81% منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يزال الوصول إلى العلاج الأساسي يمثل مشكلة حقيقية ومستمرة. ورغم مرور أكثر من قرن على اكتشاف الإنسولين، يبقى هذا الدواء الحيوي بعيداً عن متناول كثيرين، في وقت تتوسع فيه صناعة متطورة للغاية حول أدوية حديثة تنظم مستويات السكر وتقلل الشهية وتساعد على فقدان الوزن.

هيمنة ثلاث شركات على السوق العالمية

تسيطر شركات "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي" و"سانوفي" مجتمعة على أكثر من 90% من سوق الإنسولين العالمية، وهذا التركيز الشديد يجعل أي تغيير كبير في إنتاج إحدى هذه الشركات أو في محافظها الدوائية قضية تتجاوز حساباتها التجارية الخاصة وتأثر حياة الملايين. وقد حذر جاي آير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إتاحة الأدوية، من أن خروج أي من هذه الشركات الثلاث من سوق الإنسولين سيكون كارثياً للإمدادات، خاصة بالنسبة إلى مرضى النوع الأول ومن يعتمدون على الإنسولين من مرضى النوع الثاني.

Advertisement

يرتبط هذا التحذير بالاتجاه الذي بدأت تظهر بعض علاماته، إذ تعمل بعض الشركات على تقليص محافظها من منتجات الإنسولين القديمة، ومن بينها "نوفو نورديسك" التي بدأت التخلص التدريجي من بعض المنتجات والأشكال الدوائية التقليدية، مما يثير قلق الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

تأثير الفجوة على الدول النامية

المفارقة الأعمق تكمن في أن المرضى في الدول الأقل دخلاً لا يستفيدون بالضرورة من طفرة أدوية "جي إل بي-1" نفسها، رغم انتشارها الواسع في الولايات المتحدة ودول غنية أخرى. تشير مؤسسة إتاحة الأدوية إلى أن هذه الأدوية لا تزال محدودة الوصول في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يوسع الهوة بين الفئات الميسورة والفقيرة في الحصول على أحدث العلاجات.

ومن بين 19 مشروعاُ دوائياً في مراحل متقدمة من التطوير في مجال السكري، لدى 10 مشروعات فقط خطط تتعلق بإتاحة الدواء، وسبع من هذه الخطط تركز أساساً على تسجيل المنتجات، بينما يتضمن مشروعان فقط تدابير للتسعير العادل لضمان التمكن من الشراء. ومع ذلك، هناك تقدم على مستوى أوسع، حيث أصبحت خطط إتاحة العلاجات تغطي 69% من المنتجات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة من التطوير لدى الشركات التي يتابعها المؤشر.

وتمثل هذه النسبة زيادة تزيد على ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2018، مما يعكس جهوداً متزايدة لتحسين التوزيع. وبعد أكثر من 100 عام على اكتشاف الإنسولين، وصل الطب إلى جيل من الأدوية يستطيع التأثير في الشهية والوزن والسكر، وأشعل سباقاً عالمياً لتطوير الحقنة والحبة التالية، بينما في الجانب الآخر من العالم، هناك مريض لا ينتظر الجيل التالي من أدوية التنحيف، ولا يعنيه السباق التجاري حولها، فما يحتاجه موجود منذ قرن تقريباً.