محمد بن زايد يستقبل فريق هجن الرئاسة ويشيد بإنجازات الموسم التراثي

استقبل رئيس الدولة فريق هجن الرئاسة واطلع على إنجازاتهم في موسم 2025/2026، مؤكداً أن الرياضات التراثية ركيزة أساسية للموروث الثقافي ودعمها للأجيال.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، فريق هجن الرئاسة .

خلال اللقاء، اطلع سموه على الإنجازات التي حققها الفريق في موسم 2025/2026 في ميادين سباقات الهجن داخل دولة الإمارات وخارجها، مثل مهرجان الملك عبدالعزيز ومهرجان الاتحاد العماني ومهرجان البشائر في سلطنة عمان وبطولة الكويت الدولية وختامي كل من المرموم والشحانية. وبارك سموه للفريق هذه الإنجازات، وأشاد بالجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء وتعزيز الحضور التنافسي.

وأكد سموه أن الرياضات التراثية تشكل جزءاً أساسياً من الموروث الثقافي الإماراتي وتعكس ارتباط المجتمع بجذوره وتقاليده، مشدّداً على ضرورة الاستمرار في دعم هذا المورث والحفاظ عليه لضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة. من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم للدعم السخي الذي تلقاه هن睿 الرئاسة والرياضات التراثية عموماً من القيادة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز نجاحات الفريق محلياً وخليجياً.

كما تم استعراض توجيهات سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بما في ذلك مشروع تأسيس سوق تراثي على شاطئ اللؤلؤية في خورفكان بتكلفة قدرها ثمانية ملايين درهم





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محمد بن زايد هجن الرئاسة الرياضات التراثية موسم 2025/2026 سوق تراثي خورفكان

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