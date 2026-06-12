محمد القرقاوي: أمام فرق العمل الحكومية مهمة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أمام فرق العمل الحكومية مهمة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يكون حكومة الدولة الحكومة الأولى عالمياً في تطبيقاته لخدمة الناس وتطوير الحياة والاقتصاد في الدولة.

أكد محمد القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، أن أمام فرق العمل الحكومية مهمة كبيرة، تتمثل في ضمان أن تكون الإمارات دائماً الدولة الأولى في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تكون حكومة الدولة الحكومة الأولى عالمياً في تطبيقاته لخدمة الناس و تطوير الحياة وال اقتصاد في الدولة.

وقال القرقاوي خلال ورشة تفعيل تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد: "أعتقد اليوم أن عندكم مهمة كبيرة، أن تكون الإمارات دائماً الدولة الأولى في العالم في الذكاء الاصطناعي، وأن تكون حكومة الإمارات الحكومة هي الأولى في العالم في تطبيق الذكاء الاصطناعي لخدمة الناس وتطوير الحياة، والاقتصاد". وأضاف: "هدفنا كمجموعة وفريق عمل متكامل، أن هذا النموذج -نموذج حكومة دولة الإمارات- هو النموذج الجديد لحكومات العالم في الخدمات، في العمليات، في الخطط، وفي الحياة ككل في النهاية".

وتابع القرقاوي: "العملية ليست معقدة، العملية بسيطة، ولكن في بعض الأوقات البشر هم من يخلقون التعقيد، مثل الحياة، فأسهل شيء في الحياة أن الإنسان يعقِّد الحياة ككل، وأصعب شيء أن نبسِّط الحياة، فنحن نحتاج فكراً معيناً لتبسيط الأمور، اليوم الناس يضربون المثل بالخدمات الموجودة في دولة الإمارات كمقياس عالمي، وهذا من خلالكم أنتم في النهاية". وأضاف: "مثال واحد أضربه دائماً، فأنا أقول الناس دائماً تخاف من الذكاء الاصطناعي، وفي فرضيات كثيرة، فإن الخدمات الروتينية إذا قام بها الـAgentic AI فهو يعطينا شيئاً ثميناً، وهو الوقت، لذا فهو يجعلنا نبدع أكثر، نفكر في خطط جديدة، نطور بلادنا، نرتقي للمرحلة القادمة، كما يتيح لنا أيضاً وقتاً أطول مع أسرنا وعوائلنا ومجتمعنا".

وقال: "بدأنا هذا المشروع كله منذ نحو شهر، وخلال هذه الفترة صدرت قرارات كثيرة جداً، الفكرة الأساسية أننا فريقٌ واحدٌ، لهدفٍ واحدٍ، وأنا متأكد من أن ستكون هناك أفكار جميلة منكم، كل واحد سيكون عنده Agentic AI في جهته، وسنأخذ أفضل الأفكار ونعممها على مستوى الحكومة ككل". واختتم وزير شؤون مجلس الوزراء قائلاً: "كلكم مبتكرون، وكلكم مبدعون ونحن في عصر مختلف تماماً عن العصور التي مرَّت، ليس على البشر فقط، ولكن على الحكومات أيضاً، فاليوم إعادة تشكيل العمل الحكومي على مستوى العالم يبدأ في دولة الإمارات، ومن خلالكم أنتم كفريق عمل"





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