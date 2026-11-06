محمد سعيد الشحي يشيد بتكريم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في كرنفال سباقات دبي

أشاد المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل بتخصيص الشوط الرئيسي باسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً استمرار الشعار الأصفر في ميادين سباقات الخيل.

أعرب المهندس محمد سعيد الشحي ، عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل والمدير العام للهيئة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك تقديراً لحرصهما على استمرار شعار المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في ميادين سباقات الخيل.

وأكد الشحي أن الشعار الأصفر سيواصل حضوره خلال المرحلة المقبلة تحت مسمى أ.ر.م، في خطوة تربط اسم الراحل بمستقبل هذه الرياضة في الدولة، وجاء ذلك في سياق تكريم أقيم ضمن فعاليات كرنفال سباقات دبي.

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تكريم الشيخ أحمد بن راشد في افتتاح كرنفال سباقات دبي

أشاد الشحي بالأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي، التي أقيمت يوم الجمعة على مضمار ميدان، وشهدت تكريماً خاصاً لإرث المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته الكبيرة وبصماته الراسخة في عالم سباقات الخيل داخل الدولة وخارجها.

وأوضح الشحي أن تخصيص الشوط الرئيسي باسم كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب الفقرة الافتتاحية التي وثقت جانباً من مسيرة الراحل وعطائه في سباقات الخيل، يجسدان الوفاء لشخصية ترك إرثاً كبيراً في هذه الرياضة. وأضاف أن الراحل أسهم في دعم سباقات الخيل ورعايتها على مدى عقود.

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شكر لقيادة نادي دبي لسباق الخيل ومبادرتها

توجه الشحي بالشكر والتقدير إلى القائمين على نادي دبي لسباق الخيل، وفي مقدمتهم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي. وأشار إلى أن المبادرة تعكس التقدير الكبير لمكانة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب ما ورد في تصريحات الشحي، فإن هذه المبادرة تسلط الضوء على ما قدمه الراحل من جهود وإسهامات في تطوير سباقات الخيل وتعزيز مكانتها، وهو ما اعتبره الشحي أساساً للوفاء الذي تقوم عليه التكريمات الحالية.

أمسية خاصة على مضمار جبل علي تخلد الإرث

أوضح الشحي أن هناك توجهاً لإقامة أمسية كبيرة على مضمار جبل علي، وفاءً وتكريماً للمغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار. وتأتي هذه الأمسية ضمن مسار التكريمات المرتبطة باسم الراحل في سباقات الخيل.

وعبر الشحي عن تطلعه إلى أن تكون المناسبة تليق بمكانة الراحل ومسيرته الحافلة بالعطاء، وأن تخلد إرثه في أحد أبرز ميادين سباقات الخيل بالدولة. ولم تتضمن التصريحات موعداً محدداً لإقامة هذه الأمسية.