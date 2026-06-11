محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بتحقيق أطول ولاية رئاسية للحكومة في تاريخ الهند الحديث

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث برقية تهنئة إلى رئيس وزراء الهند بمناسبة تحقيقه أطول فترة رئاسة حكومية في تاريخ الهند الحديث، مؤكداً على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتطلعه لمزيد من الازدهار المشترك.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، ببرقية تهنئة رقيقة ومؤثرة إلى دولة ناريندرا مودي ، رئيس وزراء جمهورية الهند ، وذلك بمناسبة نجاحه في تسجيل أطول ولاية متواصلة كرئيس منتخب للحكومة في تاريخ الهند الحديث.

وقد أعرب سموه في رسالته عن صادق تمنياته بالتوفيق والسداد للدولة مودي في قيادة بلاده العريقة وشعبه نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مشيداً بما حققته الهند من إنجازات حضارية وتنموية ملموسة تحت قيادته، ومؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الشعب الهندي لقيادته في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التطلعات الوطنية الطموحة، بما يعزز من مكانة الهند كقوة عالمية مؤثرة. وفي سياق حديثه عن العلاقات الثنائية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً وجوهرياً، حيث انتقلت من مجرد علاقات تعاون تقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تتسم بالعمق والاستدامة.

وأشار سموه إلى أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لعمل دؤوب وجهود مشتركة ومكثفة بذلها الجانبان من أجل ضمان نماء وازدهار الشعبين الصديقين. وقد تجلى هذا التحول في العديد من المجالات الحيوية، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تعزز بشكل كبير من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وصولاً إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين، مما خلق حالة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي الفريد.

كما أعرب سموه عن ثقته المطلقة في أن المرحلة المقبلة ستكون شاهدة على المزيد من التطور والنمو في هذه العلاقات المتميزة، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية ورؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم. وأضاف سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أبوظبي ونيودلهي تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تسعى الدولتان إلى بناء جسور من التواصل الفعال القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

إن التطلع نحو المستقبل يحمل في طياته وعوداً بزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون في القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي. إن هذه الرؤية المتكاملة التي يتبناها القائدان تعكس الرغبة الصادقة في تحويل التحديات إلى فرص، والعمل يداً بيد لتحقيق رفاهية الشعوب وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، مما يجعل من العلاقة الإماراتية الهندية ركيزة أساسية في صياغة مشهد التعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تدوينة سموه عبر منصة إكس تعكس النهج العصري في التواصل الدبلوماسي، حيث نقل سموه مشاعره الصادقة وتمنياته الطيبة إلى الصديق ناريندرا مودي أمام العالم أجمع، مما يؤكد على متانة العلاقة الشخصية التي تربط بين القيادتين، والتي تنعكس إيجاباً على مستوى كافة المؤسسات والقطاعات في كلا البلدين. إن التركيز على الإنجازات الحضارية التي حققتها الهند يبرز تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الساحة الدولية كقوة اقتصادية وثقافية صاعدة.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة توقيع المزيد من المذكرات التفاهمية التي ستؤطر هذا التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والصحة العامة، مما يعزز من مكانة البلدين كشركاء في الابتكار والتطوير. إن هذا التناغم في الرؤى بين الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي يمهد الطريق لعهد جديد من التكامل الاقتصادي والسياسي، حيث تصبح الإمارات البوابة الرئيسية للهند نحو الأسواق العربية والأفريقية، وتصبح الهند شريكاً استراتيجياً للإمارات في تعزيز أمن سلاسل التوريد وتأمين الموارد الحيوية، وهو ما يصب في مصلحة الاستقرار العالمي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة للجميع





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