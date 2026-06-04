محمد بن حمدان يشهد تخريج الدفعة 19 بمدارس الإمارات الوطنية مجمع العين

احتفل محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، بتخريج الدفعة ال19 من طلبة مجمع العين في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونيابةً عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

محمد بن حمدان يشهد تخريج الدفعة 19 ب مدارس الإمارات الوطنية مجمع العين (222 طالباً) مؤكداً دعم القيادة للتعليم والاجتهاد والتميّز لخدمة التنمية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونيابةً عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، احتفال مدارس الإمارات الوطنية ب تخريج الدفعة ال19 من طلبة مجمع العين (دفعة عام الأسرة 2026)، البالغ عددهم 222 طالباً وطالبة، في «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وعدد من أولياء الأمور والقيادات التربوية والتعليمية.

يأتي تنظيم الحفل تأكيداً على الدعم الكبير الذي تُقدّمه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المستمرّ على دعم مسيرة مدارس الإمارات الوطنية، وتعزيز دورها في إعداد أجيال المستقبل، وتمكين الطلبة بالمعارف والمهارات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية الدولة وتطلّعاتها المستقبلية في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى. وهنّأ الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الخريجين والخريجات وذويهم، ناقلاً إليهم تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهم بتحقيق مزيد من النجاح والتفوّق في مسيرتهم العلمية والعملية، وأكد أهمية مواصلة الاجتهاد والتميّز، للإسهام في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات المختلفة.

من جانبه أشاد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، بالرعاية الكريمة والدعم المستمرّ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللذيْن يُشكّلان دافعاً رئيسياً لمواصلة تطوير منظومة المدارس وتعزيز تنافسيتها وتميّزها على المستوييْن المحلّي والعالمي. من جانبه أكد لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن المدارس تواصل تنفيذ خُطط تطويرية متقدّمة تُركّز على إعداد الطلبة لمتطلّبات المستقبل.

وقدّم الحميري هدية تذكارية إلى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تقديراً لتشريفه الحفل، كما كرّم زكي نسيبة، تقديراً لجهوده وإسهاماته





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مدارس الإمارات الوطنية مجمع العين تخريج الدفعة ال19 دعم القيادة للتعليم والاجتهاد والتميّز رؤية الدولة وتطلّعاتها المستقبلية في بناء منظو تطويرية متقدّمة تُركّز على إعداد الطلبة لمتطلّ

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