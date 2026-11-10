محمد بن راشد يوجه بإيواء 50 ألفا في غزة عبر مؤسسة المبادرات العالمية

توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير خيام لـ 50 ألف شخص في قطاع غزة، بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 لمواجهة الظروف المناخية.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة. تأتي هذه التوجيهات من خلال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تمكين السكان من مواجهة الظروف المناخية الناجمة عن تساقط الأمطار.

مبادرة إنسانية استثنائية لمواجهة الشتاء

تعد هذه المبادرة أول مبادرة على الإطلاق تستجيب لنداءات الاستغاثة القادمة من غزة هذا الشتاء. تعبر هذه الخطوة عن أصالة المعدن الذي جُبل عليه أبناء دولة الإمارات، قادة وشعباً، وتعكس مفهوم الخير في النفسية الإماراتية التي تربت على العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

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دور المؤسسة والقائد في الإغاثة المستدامة

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لأنها تأتي من قبل القائد الذي يضرب به المثل في الجود والكرم والعطاء المستدام والتنمية الإنسانية. يتولى سموه رعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي المؤسسة النوعية التي تشرف على مبادرات سموه بأبعادها المختلفة الإنسانية والخيرية والثقافية والعلمية.

الاستجابة العاجلة والتعاون مع العمليات الميدانية

ينبعث توجيه توفير الخيام بشكل عاجل لأهل القطاع من حرص دولة الإمارات الدائم والمتواصل على إغاثة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق. سيتم، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ مبادرة سموه لإيواء خمسين ألفاً من سكان قطاع غزة. تشمل الخطة إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع لتزويدهم بالخيام الملائمة لفصل الشتاء.

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تراكم الإنجازات عبر عملية الفارس الشهم 3

يعكس هذا التعاون تضافر الجهود الإماراتية الخيرة في العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي رسمتها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. بدأت عملية "الفارس الشهم 3" قبل ثلاث سنوات، وتحولت خلال تلك الفترة إلى أكبر وأشمل منظومة إنسانية متكاملة وأكثر استدامة لتقديم العون لسكان القطاع.

شمولية الدعم الإنساني والطبي والتعليمي

تجمع عملية "الفارس الشهم 3" بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم. كما تدعم المبادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية كالعرس الجماعي وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي.