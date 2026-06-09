محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتمد قراراً بتشكيل جديد لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ، مع عرض عضوية المجلس وأبرز اختصاصات المؤسسة الاتحادية في مجال الرعاية الصحية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة أحمد بن علي الصايغ .

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من الدكتور يوسف محمد علي السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبدالله ياسين عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبدالوهاب الحلبي عضو مجلس إدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا. تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي مؤسسة اتحادية تتبع مجلس الوزerاء، مجموعة من الاختصاصات الرئيسية، منها تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية اللازمة، واقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والوقائية والصحة العامة في الدولة.

كما تشمل اختصاصات المؤسسة إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية الاتحادية، وتعزيز كفاءتها، ودعم وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، واستقطاب أفضل المختصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتبني أفضل الممارسات الصحية والتقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتعمل المؤسسة على تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية لتكون مراكز تعليمية معتمدة، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بهدف تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.

ويختص مجلس إدارة المؤسسة باقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد النظم واللوائح وخطط العمل الضرورية لحسن سير العمل في المؤسسة، وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المجلس في تطوير المنظومة الوطنية الصحية المتكاملة للتأمين الصحي على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً لأفضل الممارسات والنظم المتبعة في هذا الشأن





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