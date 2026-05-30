محمد صلاح يطلب اجتماعاً عاجلاً مع وكيله بعد إقالة سلوت

طلب محمد صلاح عقد اجتماع عاجل مع وكيله لمناقشة مستقبله مع نادي ليفربول بعد إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت. وتشهد هذه التطورات في وقت يمر به نادي ليفربول تغييرات كبيرة بعد نهاية موسم مثير للجدل.

طلب محمد صلاح عقد اجتماع عاجل مع وكيله لمناقشة مستقبله مع نادي ليفربول بعد إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت. وتشهد هذه التطورات في وقت يمر به نادي ليفربول تغييرات كبيرة بعد نهاية موسم مثير للجدل.

ويأتي هذا التحرك بعد التطورات الأخيرة المتعلقة برحيل سلوت، الذي جاء بعد مراجعة شاملة من إدارة النادي. ويشير المصدر إلى أن موقف اللاعب بات مرتبطاً بشكل مباشر بالتغييرات الفنية والإدارية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة. وتشير المعلومات إلى أن العلاقة بين صلاح وسلوت شهدت توتراً متكرراً خلال الموسم، حيث انتقد اللاعب قلة مشاركته في بعض الفترات، إلى جانب اعتراضات على أسلوب اللعب بعد نتائج سلبية.

كما أشارت المعلومات إلى أن انتقادات علنية صدرت من اللاعب تجاه أداء الفريق، ما زاد من حدة الجدل داخل غرفة الملابس. ويشير التقرير إلى أن ملف مستقبل صلاح لا يزال مفتوحاً، في ظل ترقب إدارة ليفربول لموقف اللاعب النهائي، وإمكانية إجراء محادثات مباشرة لإعادة النظر في قراره السابق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد صلاح ليفربول إقالة سلوت مستقبل صلاح

United States Latest News, United States Headlines