محمد بن زايد ومحمد بن راشد يحضران جلسة "بنظهر أقوى" ضمن اجتماعات حكومة الإمارات 2026

حضر محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن راشد آل مكتوم جلسة بنظهر أقوى ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، وناقشت جاهزية الدولة واستمرارية الخدمات الحيوية.

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جلسة "بنظهر أقوى" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026. وسلطت الجلسة الضوء على مستوى جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها خلال ربيع العام الحالي.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أطلق عبارة "ترانا بنظهر أقوى" مع بداية تلك التحديات في شهر مارس الماضي، مستنداً إلى جاهزية مؤسسات الدولة واستعدادها للتعامل مع أي طارئ. ويرى المتابعون أن الجلسة جاءت لتقييم ما تحقق على أرض الواقع من حماية للأرض والأجواء والمواطنين والمقيمين والزوار.

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جاهزية الدولة في المجالات الحيوية

ناقشت جلسة بنظهر أقوى مستوى الجاهزية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية. وأشارت الجلسة إلى أن الدولة نجحت في تجاوز التحديات بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية.

وبحسب ما تناولته الجلسة، فإن وعي المجتمع وقوة تماسكه وترابطه كانا عاملين أساسيين في هذا النجاح. وتعتبر هذه الجلسة جزءاً من الاجتماعات التي تجمع قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية.

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وتأتي هذه الاجتماعات، وفق ما ورد في النص، استمراراً لنهج التميز الحكومي الذي تعتمده الإمارات في إدارة شؤونها المحلية والاتحادية. كما تستهدف الاجتماعات السنوية تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً.

مواقف القيادة وأبرز الرسائل المعلنة

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة على منصة إكس أكد فيها أن مناقشات الجلسة عكست ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات. وربط سموه ذلك بوحدة الدولة وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها.

وأشار رئيس الدولة في تغريدته إلى أن كل فرد في المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه البلاد من أمن واستقرار وتقدم. كما أكد أن الإمارات ستواصل مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مع الحفاظ على قيمها ومبادئها ووضع أمنها وسيادتها على قمة الأولويات.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدته أن دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث، مشيراً إلى صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية، وقوة حكومتها وحكمتها. وعبّر سموه عن فخره بفرق العمل وولاء المجتمع وجنود القوات المسلحة وقيادة الدولة.

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أثر الجاهزية على الاقتصاد والخدمات

تركز الجلسة على ضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في الدولة. وتهدف هذه المتطلبات، وفق النص، إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي واستمراريته على أعلى المستويات.

وتعني هذه المنهجية، بحسب ما ورد في الجلسة، ضمان عدم تأثر الاقتصاد والحياة اليومية والأعمال بأي طارئ. ويشمل ذلك التحديات الاستثنائية مثلما شهدته الدولة في الربيع الفائت، إضافة إلى الظروف المناخية وأي عوامل أخرى.

وختم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن راشد آل مكتوم هذا المسار بالتأكيد على مبدأ "لا تشلّون همّ" و"ترانا بنظهر أقوى"، مع تأكيد أن الدولة ستتقدم بقوة في المرحلة المقبلة.