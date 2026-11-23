صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتفقد فعاليات معرض الخمسة الكبار العالمي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يجمع 1800 شركة من 60 دولة.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض الخمسة الكبار العالمي 2026، في مركز دبي التجاري العالمي. ويُقام المعرض الذي يستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، ويستضيف أكثر من 65 ألف متخصص و1800 شركة عارضة من 60 دولة، حيث يعرض أكثر من 55 ألف منتج وابتكار في قطاع البناء والتشييد.

استعراض أحدث ابتكارات البناء المستدامة

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته على أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية. وشملت الجولة عرض مواد البناء الحديثة والمعدات والأنظمة الهندسية، بالإضافة إلى التقنيات الرقمية والابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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مشاركة دولية واسعة في قطاع التشييد

يُعد معرض الخمسة الكبار العالمي من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، حيث يجمع في دورته السابعة والأربعين أكثر من 65 ألف متخصص وما يزيد على 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جناحاً دولياً، منها النمسا ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وسلطنة عمان والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

محاور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

يركز المعرض هذا العام على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع التشييد، وتطوير حلول البناء المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة. ويتضمن البرنامج المعرفي للمعرض 12 مساراً متخصصاً تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وإدارة المشاريع وهندسة الخرسانة والهندسة الجيوتقنية، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء.

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قمم قيادية للمدن المستقبلية

يستضيف المعرض ثلاث قمم قيادية متخصصة، هي قمة قادة الخمسة الكبار العالمي، وقمة المدن الصالحة للعيش، وقمة تكنولوجيا المستقبل للخمسة الكبار. وتهدف هذه القمم إلى مناقشة مستقبل قطاع البناء والتطوير العمراني، ودور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة في تعزيز كفاءة المشاريع وتطوير مدن أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

معارض متخصصة متزامنة مع الحدث

تُقام بالتزامن مع المعرض سبع معارض متخصصة تشمل المعدات الثقيلة والخرسانة والرخام والأحجار والتصميم الحضري وتنسيق الحدائق وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتقنيات الجيومكانية وإدارة المرافق المستقبلية. ويمثل هذا الحدث منصة لتعزيز التواصل بين الشركات والموردين وصنّاع القرار، واستكشاف فرص التعاون في مشاريع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني.