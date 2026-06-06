محمد بن زايد: قراءة في القوة والحكمة في عالم متقلب

تحليل شامل لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يسلط الضوء على مفهوم القوة المتجدد الذي يدمج الحزم بالحكمة في ظل التحولات الإقليمية والعالمية.

أطلقت الكاتبة الإمارات ية شيماء المرزوقي كتابها الجديد " محمد بن زايد : ال قوة في عالم متوجس" في محاولة لتقديم قراءة عميقة وشمولية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

يجمع الكتاب بين التحليل السياسي الفلسفي والبحث التاريخي لتسليط الضوء على دور سموه كقائد استثنائي ومُصنّع للسلام في ظل تحولات إقليمية وعالمية سريعة الوتيرة. يطرح المؤلف ما هو أبعد من سرد الإنجازات، محاولًا استكشاف كيفية توظيف الإمارات لمفهوم القوة المتعدد الأوجه-العسكري، الدبلوماسي، الاقتصادي والإنساني-في بناء استقرار إقليمي وتعزيز التنمية المستدامة.

تمحورت فكرة الكتاب حول الحاجة إلى قراءة فكرية رصينة تقدم للقراء فهماً واضحاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن زايد، التي تقوم على مزيج من الحزم والحكمة، وبين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الساحة العالمية.



استغرق إعداد الكتاب أكثر من عامين ونصف من البحث والتحليل الدقيق، حيث ركزت المرزوقي على رصد المواقف السياسية، استقراء الخطابات الرسمية، وتحليل أبعاد الفلسفة الدفاعية والدبلوماسية للإمارات.

أكدت أن الجزء الأكبر من الوقت لم يُقضى على الكتابة نفسها، بل على جمع البيانات وتوثيقها لضمان دقة الاستنتاجات وموضوعية التحليل. وقد واجهت المؤلفة تحديًا كبيرًا في التعامل مع شخصية تلقى متابعة عالمية، حيث كل كلمة تُكتب تخضع للتمحيص، وكل استنتاج يجب أن يستند إلى معطيات موثوقة. كما كان عليها مواكبة الحراك السياسي والدبلوماسي المتواصل للشيخ محمد بن زايد، ما استلزم مراجعة مستمرة للمادة وتحديثها لتظل متماشية مع أحدث التطورات الاستراتيجية.





تميز هذا الكتاب عن سائر الإصدارات التي تناولت سيرة سموه بتركيزه على البُعد الإقليمي والدولي لفلسفة القيادة الإماراتية، وإعادة تعريف مفهوم القوة في ظل عالم متقلب. بدلاً من أن يقتصر على سرد الوقائع، يقدم المرجع إطارًا تحليليًا يوضح كيفية استغلال الإمارات لعناصر القوة المتنوعة في خدمة الاستقرار والتنمية والسلام. يوضح الكاتب الآليات التي مكنت دولة الإمارات من تحويل القوة إلى أداة لبناء الجسور وتعزيز فرص التعاون في أوقات تتصاعد فيها مخاوف القلق والاضطراب على الساحة الدولية.

إن اختيار المؤلفة للكتاب كوسيلة للتعبير عن هذا التحليل لم يأتِ من فراغ؛ فالمقال الصحفي لا يستطيع استيعاب العمق والاتساع اللازمين لتحليل رؤية سمو الشيخ محمد بن زايد بشكل شامل. يتيح الكتاب للقارئ فرصة الانغماس في تفصيل الأفكار والمسارات، ويشكل مرجعاً مستداماً للباحثين والمهتمين بالشؤون السياسية والاستراتيجية في المستقبل





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