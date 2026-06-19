محمد العبار يتوقع أن تفاجئ دمشق العالم بحلول 2036

مؤسس إعمار محمد العبار يؤكد في حديثه أن دمشق ستكون المدينة الأكثر مفاجأة عالمياً خلال العقد المقبل بفضل التاريخ الغني والموهبة السورية والتنوع الاقتصادي من نفط وزراعة وسياحة وشواطئ.

محمد العبار ، مؤسس شركة إعمار العقارية، يتوقع أن تفاجأ العاصمة السورية دمشق العالم بحلول عام 2036 بفضل مقوماتها التاريخية والبشرية وال اقتصاد ية المتنوعة. وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية أن العنصر البشري والموهبة هما المحرك الأساسي لأي نهضة، مشيراً إلى أن الشعب السوري يمتلك قدرات فريدة تشبه ما كانت عليه سنغافورة في عهد قيادة لي كوان يو.

كما أشار إلى التنوع الاقتصادي الطبيعي لسوريا الذي يجمع بين النفط والغاز والزراعة الخصبة والسياحة والشواطئ الممتدة، مما يجعلها أرضاً غنية بالفرص. وأضاف أن عمق دمشق التاريخي كأقدم مدينة مأهولة في التاريخ يمنحها حضوراً خاصاً مؤهلاً لعودة قوية إلى الساحة الاقتصادية والاستثمارية





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دمشق محمد العبار إعمار سوريا تنمية اقتصاد سياحة استثمار

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