محكمة العين تقضي بفسخ عقد بيع سيارة وتلزم أماً وابنها برد المبلغ للمشتري بسبب التلاعب بالعداد

تفاصيل حكم قضائي في مدينة العين يقضي بإلزام بائعين برد قيمة مركبة بعد ثبوت قيامهما بتخفيض عداد المسافات لخداع المشتري، في قضية سلطت الضوء على مفهوم العيوب الخفية في العقود التجارية وكيفية حماية حقوق المشتري قانونياً.

في حكم قضائي يعيد التأكيد على مبادئ الشفافية والأمانة في المعاملات التجارية، أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية قراراً يقضي بإلزام سيدة ونجلها باسترداد مركبة كانا قد باعاها لشاب، مع إلزامهما برد كامل القيمة المالية التي دفعها المشتري.

جاء هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة، من خلال الأدلة الفنية والتقارير المختصة، قيام البائعين بعملية تلاعب متعمدة في عداد المسافة الخاص بالسيارة بهدف إظهارها بمظهر أقل استهلاكاً، مما أدى بدوره إلى رفع قيمتها السوقية بشكل وهمي وتضليل المشتري عند إتمام صفقة البيع. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد المرأة وابنها، مطالباً فيها بفسخ عقد البيع المبرم بينهم وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ 215 ألف درهم، وهو الثمن الذي دفعه لشراء المركبة، بالإضافة إلى طلب تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به قدرها 35 ألف درهم. وأوضح الشاب في مذكرته للمحكمة أنه قام بشراء السيارة من الأم بوساطة ابنها، ولكن بعد إتمام عملية الشراء وسداد المبلغ بالكامل، اكتشف أن هناك تلاعباً واضحاً في عداد الكيلومترات، وهو الأمر الذي جعله يطالب البائعين باستعادة السيارة ورد أمواله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض والامتناع، مما دفعه للجوء إلى القضاء لإنصافه.

وللوقوف على الحقيقة الفنية، ندبت المحكمة خبيراً فنياً مختصاً لمعاينة المركبة وفحص أنظمتها. وأظهر تقرير الخبير الذي أودع في ملف الدعوى أن السيارة تعاني بالفعل من عيوب جوهرية تتمثل في التلاعب بعداد الكيلومترات، حيث تم تخفيض القراءة بمقدار 68 ألفاً و290 كيلومتراً.

وأكد التقرير أن هذا النوع من التلاعب يصنف ضمن العيوب الخفية التي لا يمكن للشخص العادي اكتشافها من خلال الفحص الظاهري المعتاد، أو حتى من خلال الفحوصات الروتينية المعتمدة في إدارات المرور، بل تتطلب اكتشافها فحصاً دقيقاً في مراكز تقنية متخصصة. وأشار الخبير إلى أنه رغم أن هذا العيب لا يجعل السيارة غير صالحة للاستخدام، إلا أنه ينتقص من قيمتها السوقية بشكل كبير، لأن المشتري دفع ثمناً بناءً على ممشى وهمي يقل بكثير عن الممشى الحقيقي للمركبة.

من جانبها، حاولت الجهة المدعى عليها الدفع بأن السيارة خضعت لعملية فحص وتدقيق في الوكالة قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ البيع، وقدمت مستندات تؤيد ذلك لمحاولة إثبات حسن نيتها. إلا أن المحكمة، وفي معرض ردها على هذه الدفوع، استندت إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، موضحة أن ظهور عيب قديم في المبيع يمنح المشتري الحق في خيارين: إما رد المبيع واسترداد الثمن، أو قبوله بالثمن المسمى.

وأكدت المحكمة اطمئنانها الكامل لتقرير الخبير الفني نظراً لسلامة الأسس التي بني عليها ودقة الأبحاث التي أجراها، مما ثبت لديها وجود تلاعب مسبق في العداد قبل عملية الشراء، وهو ما يجعل العيب خفياً ويستوجب قانوناً فسخ العقد. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة فسخ عقد البيع وإلزام الأم والابن برد مبلغ 215 ألف درهم للمدعي واستلام السيارة منه.

أما فيما يخص طلب التعويض المالي البالغ 35 ألف درهم، فقد قررت المحكمة رفضه، معللة ذلك بأن المدعي لم يقدم أدلة ملموسة تثبت وقوع أضرار مادية أو معنوية مباشرة ومحددة تستوجب التعويض، واعتبرت أن استرداد الثمن يزيل الضرر الأساسي. كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما بدفع المصروفات القضائية بالإضافة إلى مبلغ 300 درهم كأتعاب للمحاماة، ليؤكد هذا الحكم على صرامة القضاء في مواجهة عمليات الغش التجاري وحماية المستهلكين من التضليل في صفقات البيع والشراء





