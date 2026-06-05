محكمة مصرية تحكم بحبس رئيس نادي الجزيرة عاماً مع الشغل بتهمة تزوير محرر رسمي

قضت محكمة مصرية بحبس رئيس نادي الجزيرة، إبراهيم زاهر، لمدة عام مع الشغل بعد إدانته بتزوير محرر رسمي. قضية كانت قد أ begun بتهمة تزوير وثيقة بيع محطة وقود، وتلقي المحكمة الشهر الماضي الحكم بعد جلسات استماع وأجلت القرار ثم أصدرته. النادي أكد احترامه أحكام القضاء وأعلن استمرار الأنشطة بشكل طبيعي، بينما تدرس وزارة الشباب والرياضة الإجراءات الإدارية اللازمة بعد وصول الصيغة التنفيذية للحكم.

قضت محكمة مصرية بحبس المهندس إبراهيم زاهر ، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة ، لمدة عام مع الشغل بعد إدانته في تهمة تزوير محرر رسمي . كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم في جلسة 4 مايو/آيار الماضي، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، بعد الاستماع إلى شهود الإثبات ومراجعة المحررات المطعون بتزويرها.

ثم قررت تأجيل إصدار الحكم النهائي إلى 4 يونيو/حزيران 2026، قبل أن تصدر حكمها بالإدانة. وكانت النيابة العامة قد أحالت زاهر إلى محكمة الجنايات في عام 2017، بتهمة تزوير محرر رسمي لبيع محطة وقود في منطقة غرب النوبية بمحافظة البحيرة





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نادي الجزيرة إبراهيم زاهر تزوير محرر رسمي محكمة الجنايات وزارة الشباب والرياضة

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