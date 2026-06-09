محكمة الشارقة تؤيد براءة متهمة من تهمة الزنا بسبب عدم مشروعية الدليل

قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة زوجة من تهمة الزنا، معللة ذلك ببطلان الأدلة المستخلصة من رسائل هاتفية دون إذن قضائي.

قضت محكمة استئناف الشارقة مؤخراً بتأييد الحكم الصادر من محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية ب براءة متهمة وشخص آخر (هارب) من تهم هتك العرض بالرضا، والتحريض على ارتكاب المعصية، والتحريض على الفجور.

كانت النيابة العامة قد طلبت بمعاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة غير مشروعة، مما أدى إلى البراءة. وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2013، عندما اتهم الزوج زوجته مع شخص آخر تربطهما علاقة عائلية بتهم هتك العرض بالرضا والزنا والتحريض على الفجور. استند الزوج في اتهاماته إلى رسائل نصية من الهاتف النقال الخاص بالزوجة بينها وبين المتهم، إضافة إلى صور فوتوغرافية زعم أنها تثبت العلاقة.

كما ادعى أن الزوجة والمدعى عليه سافرا معاً إلى البحرين. وأفاد المحامي ماجد الجلاف، ممثل المتهمين، أن الزوج لم يحصل على إذن من النيابة العامة أو جهات التحقيق لفحص الهواتف، مما يجعل الأدلة غير قانونية. واعتصمت الزوجة، وهي موظفة وأم لأربعة أبناء بينهم اثنان في الجامعة، بالإنكار ورفضت التهم، مشيرة إلى أن سبب تلفيق التهام هو خلافات مالية مع زوجها. كما أنكر والد المتهم الأول الهارب ما نسب إلى نجله.

ودفع محامي الدفاع في محكمة الاستئناف بانتفاء أركان الجريمة وعدم مشروعية الدليل المتمثل في الرسائل النصية التي تحصّل عليها الزوج بطرق وصفها المحامي بأنها ملتوية. وبعد حصول المتهمين على البراءة، يحق للزوجة التقدم ببلاغ جزائي ضد زوجها بتهمة البلاغ الكاذب، مع طلب التعويض المدني. وأوضح المحامي أن قيمة التعويض قد تصل إلى نصف مليون درهم، كما أن الزوجة سبق أن رفعت دعوى طلاق في دبي، وانتهى تقرير الحكمين إلى حقها في الطلاق لاستحالة استمرار المعيشة بينهما.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية مشروعية الأدلة في جرائم الشرف والعرض، حيث لا يمكن الاعتماد على أدلة تم الحصول عليها دون إذن قانوني، حتى لو كانت تبدو دامغة. كما تبرز الحاجة إلى احترام خصوصية الأفراد وحقوقهم الإجرائية، مما يعكس تطور النظام القضائي الإماراتي في تحقيق التوازن بين تطبيق الشريعة وحماية الحريات. وتذكر القضية أيضاً بأن الاتهامات الخطيرة تحتاج إلى أدلة قوية وشرعية، وإلا قد تكون عواقبها وخيمة على كل من المتهم والمُدعي





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