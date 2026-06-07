محكمة أبوظبي ترفض دعوى تعويض طبيب جراح عن سقوطه في مطorem فندق

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويضية رفعها طبيب جراح ضد فندق، طلب فيها 300 ألف درهم، على أساس إصابته جراء سقوطه داخل مطعم الفندق. أكدت المحكمة أن المدعي فشل في تقديم أدلة كافية تثبت خطأ الفندق أو الإهمال، وشككت في أن تكون دعوة الفندق لعشاء إقراراً بالمسؤولية.

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى تعويضية قدمها طبيب جراح ضد أحد الفنادق، طلب فيها مبلغ 300 ألف درهم على أساس تعرضه لإصابات بليغة جراء سقوطه داخل مطعم الفندق بسبب الإهمال.

أفاد المدعي بأنه تلقى دعوة عشاء من الفندق تعتبر إقراراً بالمسؤولية، لكن المحكمة أشارت إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات خطأ الفندق أو وجود إهمال. تفاصيل القضية تشير إلى أن المدعي، وهو طبيب جراح في أحد مستشفيات الدولة، تعرض لحادث سقوط أثناء حضوره ندوة طبية مسائية في الفندق، حيث ادعى أن الأرض كانت متسخة ولم تكن هناك لوحات تحذيرية، مما أدى إلى إصابته بتمزق عضلي شديد في الفخذين استدعى علاجاً عاجلاً وأثر على مهنته.

قدم الفندق مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى. في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل قانوني يثبت أن الإصابات كانت نتيجة خطأ من الفندق، أو يثبت وجود إهمال، أو يوثق وقوع الحادث أو علاقة الفندق به، كما لم يبلغ المدعي السلطات المختصة عند الواقعة. 震动. وع regarding دعوة العشاء، أوضح القضاء أنه لا يمكن اعتبارها إقراراً legal بالمسؤولية، لأنها قد تكون مجاملة أو محاولة احتواء، ولا تحمل دلالة واضحة وجازمة على ارتكاب الخطأ.

بناءً على ذلك، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات





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