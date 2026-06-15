محكمة العين تقضي بإلزام رجل برد 107 ألف درهم مع الفائدة والتعويض

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم المدعى عليه برد مبلغ 107 آلاف و500 درهم إلى شاكيه، بسبب تخلفه عن تنفيذ اتفاق لشراء مركبة من الخارج ورفضه إعادة المبلغ بعد التحويل البنكي. كما قضت المحكمة بالفائدة القانونية وتعويض عن الأضرار.

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً في قضية نزاع مالي بين أطراف، حيث قضت بإلزام المدعى عليه برد مبلغ مالي كبير إلى الشاكي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية وال تعويض ات.

القضية arose من خلاف حول اتفاق لشراء مركبة من خارج الدولة، حيث أودع الشاكي مبلغاً مالياً لدى المدعى عليه لتنفيذ هذا الشراء، لكن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق وامتنع عن إعادة المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة. وقدم الشاكي دعوى قضائية طلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ مع الفائدة والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، كما طالب بتعويض عن أتعاب المحاماة ورسوم الدعوى. وقد عزز الشاكي ادعاءاته بتقديم مستندات تثبت تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه البنكي.

وبعد استعراض الدعوى، قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وصاغتها بصيغة واضحة تنفي وجود أي اتفاق أو استلام للمبلغ. إلا أن المدعى عليه تغيب عن جلسة اليمين دون تقديم عذر مقبول، الأمر الذي اعتبرته المحكمة نكولاً عن حلف اليمين. ووفقاً للأصول القانونية، فإن نكول المدعى عليه عن أداء اليمين الحاسمة leads إلى ثبوت الواقعة المتنازع عليها، وهي وجود الاتفاق واستلام المبلغ وانشغال ذمته به.

وبالتالي، رأت المحكمة أن الديون المطالب بها ثابتة في ذمة المدعى عليه، وألزمته بسداد المبلغ الأساسي





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محكمة العين دعوى مدنية استرداد مبلغ يمين حاسمة نكول عن اليمين فائدة قانونية تعويض

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